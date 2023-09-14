Nike präsentiert den LeBron XXI

Nike präsentiert den LeBron 21, das neueste Modell der Performance-Schuhkollektion, die für die neue Generation von Basketballspieler:innen entwickelt wurde. Dieser Schuh wurde von LeBrons Tochter Zhuri inspiriert und überzeugt mit unzähligen Details, die Spieler:innen während des gesamten Spiels unterstützen.

"Bei der Weiterentwicklung des LeBron XX haben wir uns von LeBrons Einstellung inspirieren lassen, mit der er in der Offseason seinen Körper fit und sein Spiel auf dem neusten Stand hält", erklärt Jason Petrie, Lead Designer für den LeBron 21, in einer Pressemitteilung zum Release des Schuhs. "Sein Trainer vergleicht ihn gerne mit einem Formel-1-Wagen. Zwischen den einzelnen Rennen wird er jedes Mal ein bisschen verbessert. Dabei musst du das Auto nicht rundum erneuern. Wir haben die Elemente beibehalten, die wir lieben, darunter das Zoom Turbo-Element. Gleichzeitig wurde das Obermaterial überarbeitet."