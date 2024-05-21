Nike Athletin: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh
Sie macht das Unmögliche möglich – so groß ist der Siegeswille von Taekwondo-Star Kimia Alizadeh. Als ehemaliges Mitglied des IOC Refugee Olympic Teams steht sie für innere Stärke, Mut und Beharrlichkeit.
Letzte Aktualisierung: 21. Mai 2024
2 Min. Lesezeit
Kimia Alizadeh
Disziplin: Taekwondo
Herkunftsland: Iran
Nationalmannschaft: Bulgarien
Geboren am: 10.07.1998
"Ich habe keine Träume, nur Ziele. Träume sind zu groß und sehr schwer zu erreichen. Auf Ziele kann man jedoch hinarbeiten."
Kimia glaubt nicht an Träume. "Ich habe keine Träume, nur Ziele. Träume sind zu groß und sehr schwer zu erreichen. Auf Ziele kann man jedoch hinarbeiten." Sie will um jeden Preis auf dem Boden bleiben. Denn dort wird der Sieg zur Wirklichkeit.
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