Hier kommt der neueste Signature-Schuh von Michael Jordan: Der Air Jordan XXXIX

Top-Basketballer:innen versuchen immer, sich weiterzuentwickeln. Das sollten auch die Designer:innen dieser Schuhe tun. Der Air Jordan XXXIX, das neueste Produkt in der Flagship-Reihe von Nike, treibt das Performance-orientierte Sneaker-Design weiter voran und hilft Sportler:innen, immer an der Spitze zu bleiben.

Als Nike mit der Entwicklung von Michael Jordans neuestem Signature-Schuh begann, ließ sich das Unternehmen vom unverkennbaren Cross-Step der Basketballlegende inspirieren. Das Ziel der Marke: einen Schuh zu entwickeln, der schnellere und dynamischere Richtungswechsel ermöglicht.

Das Ergebnis, das am 23. Juli 2024 veröffentlicht wurde, ist der erste Basketballschuh, der sowohl mit ZoomX-Schaumstoff als auch mit Air Zoom ausgestattet ist – ein Power-Duo in Sachen reaktionsfreudige Dämpfung. Der leichte ZoomX-Schaumstoff ist ein wichtiger Bestandteil von Schuhen, die häufig von Profiläufer:innen getragen werden. Air Zoom ist bereits seit dem Air Jordan XII Bestandteil der Air Jordan Reihe. Da Stabilität bei explosiven Richtungswechseln entscheidend ist, haben die Einsätze im Obermaterial Lederüberzüge, die die Füße fixieren.

Das Design ist einfacher als bei anderen Modellen der Air Jordan Reihe. Die Schuhe sind in neun Colorways erhältlich, darunter Rot, Schwarz und Weiß. "Unsere Werte beim Air Jordan XXXIX basieren auf Details wie Form, Proportionen und einem optimalen Stand", erklärt Joël Greenspan, Senior Design Director für Jordan Brand Performance Footwear. "Wir wollten kein Raumschiff bauen, das rein ästhetisch ist. Mit anderen Worten: Wir wollten die Technologie nicht in den visuellen Mittelpunkt des Designs stellen."