Air Jordan 1 2022 "Lost and Found" Chicago: Die Inspiration hinter dem Design

Air Jordan 1 Chicago: Die Inspiration hinter dem Design
Produkt-Launch
So haben die Designer:innen des Jordan den Spirit des ursprünglichen 1985 AJ1 im neuen Air Jordan 1 Chicago aufleben lassen.
Wissenswertes
- Der Air Jordan 1 2022 Chicago (auch "Lost & Found") ist ab 19. November 2022 erhältlich
- Deze schoen is verkrijgbaar op SNKRS.com, in de SNKRS app en bij Jordan Brand stores en retailers wereldwijd. (Weitere Details siehe unten)
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Du kennst den Stellenwert des Air Jordan 1. Er ist ein unverzichtbarer Teil der Sneaker-Kultur.
Der Air Jordan 1 war jedoch ursprünglich nicht als zeitloser Klassiker gedacht.
Als er 1985 auf den Markt kam, waren die Erwartungen nicht sehr hoch. Stattdessen wurde Nike lautstark dafür kritisiert, Michael Jordan einen großen Sneaker-Deal angeboten zu haben, bevor er auch nur ein einziges Spiel gespielt hatte. Ebenfalls kritisiert wurde die Entscheidung des Neulings, einen Vertrag mit einer Firma zu unterzeichnen, die bis zu diesem Zeitpunkt eher für ihre Laufschuhe bekannt war.
Jordan wendete das Blatt schnell, indem er mit dem Air Jordan 1 mit durchschnittlich 28,2 PPG, 6,5 RPG und 5,9 APG 1985 zum "Rookie of the Year" gekürt wurde. Der kometenhafte Aufstieg von Jordan ließ auch die Nachfrage nach dem Air Jordan 1 nach oben schnellen und machte den Schuh zu einem Must-Have für Basketballer:innen.
Jetzt neu: der Air Jordan 1 Chicago
Der AJ1 Chicago ist durch die ursprüngliche Farbgebung des Air Jordan 1 mit High Top inspiriert, der 1985 auf den Markt kam. Der Schuh erinnert an eine Zeit, in der Schuhkartons häufig in Lagerräumen verloren gingen und erst Jahre später wieder gefunden wurden.
Vor dem Aufkommen moderner Systeme wurden Warenbestände normalerweise mit Stift und Papier erfasst. Menschliche Fehler waren unvermeidlich und führten häufig dazu, dass die Deckel der Schuhkartons vertauscht wurden.
Der AJ1 Chicago ist eine Hommage an diese Zeit und wurde von der Frage inspiriert, wie ein Original-Sneaker 1985 Air Jordan 1 aussehen würde, wenn man ihn Jahrzehnte später in einem staubigen Lagerraum wiederfinden würde.
Dem Jordan Designteam zufolge war es das Ziel, mit diesem Schuh einen "Zeitreisemoment" zu schaffen, insbesondere für eine neue Generation von Verbraucher:innen. Der Kaufprozess für einen Schuh sieht heute ganz anders aus als in den 1980er Jahren. Mit diesem Sneaker wurde versucht, das "Lost and Found"-Gefühl einzufangen, das den Kund:innen einen Eindruck davon gibt, wie ein originalverpackter Vintage AJ1 damals ausgesehen hätte.
Lost and Found: ein einzigartiges Design
Das Jordan Brand Team, das für die Entwicklung des AJ1 Chicago zuständig war, legte viel Wert auf jedes Detail des Schuhdesigns, um diese nostalgische Geschichte zum Leben zu erwecken. Die Designer:innen des Jordan studierten mehrere Paar des ursprünglichen AJ1 in verschiedenen Abnutzungsphasen, um die Nuancen des Looks dieses Schuhs zu erfassen. Ihre Beschreibung dazu lautete: "leichter bis kein Abrieb, die Materialien aber, die jahrelang in einem Karton lagerten, haben die Zeit nicht überdauert".
Die Inspiration
Letztendlich konzentrierte sich das Team auf verschiedene wichtige Designelemente des Chicago, um die Geschichte des AJ1 weiterzuspinnen. Die folgende Abbildung zeigt den neuen 2022 Chicago (oben) neben einem ursprünglichen 1985 Air Jordan 1 (unten), um die Inspiration des Sneakers klar zu machen.
Auf die Details kommt es an
Die Farbgebung des 2022 Chicago umfasst eine Reihe wichtiger Designelemente, die durch den OG AJ1 beeinflusst wurden.
Größerer Swoosh
Der Schuhkragen
Eines der eindeutigsten Alterungsmerkmale eines Original-Paars der AJ1s war ein rissiger und ausgeblichener Schuhkragen. Das schwarze Ledermaterial um den Schuhkragen neigte mit der Zeit zum Austrocknen und wurde rissig. Häufig bröselte es durch das Tragen und die Nutzung ab.
Die Schuhkragen des neuen Chicago haben diesen Used-Look und treffen genau den Geschmack der Sammler:innen, die wissen, wie viel Pflege ein Original-Paar von 1985 braucht.
Mittelsohle
Ähnlich wie die Schuhkragen alterte auch die Cupsohle aus Gummi des ursprünglichen AJ1 im Laufe der Zeit und bekam einen gelblichen Farbstich. Der Chicago zollt auch diesem Look Tribut.
Laut dem Jordan Brand Designteam werden Schuhe rissig, gelb und pigmentiert, wenn sie über Jahre in einem Karton aufbewahrt und nicht richtig gepflegt werden. Mit dem AJ1 Chicago wollte man diesen subtilen gealterten Look andeuten und gleichzeitig die Schuhsohle griffiger machen.
Gealtertes Leder
Leder ist ein natürliches Material, das ständig gepflegt werden muss. Wenn es über Jahre in einem Lager aufbewahrt und nicht gepflegt wird, beginnt es auszutrocknen und erhält sichtbare Zeichen der Alterung. Der Chicago weist kleine Anzeichen von Trockenheit im Leder auf, hauptsächlich im Bereich der Zehen und der seitlichen Einsätze. Der Effekt ist aber nur ästhetisch.
Die Designer:innen des Jordan Brand haben sich den Zustand des Leders älterer Paare von AJ1s genau angesehen. Nachdem das Team gesehen hatte, wie einige Öle im Leder an die Oberfläche kamen und verschiedene sichtbare Effekte schufen, kreierte es einen schönen Look aus Premium-Materialien, die den Kund:innen von heute sehr lange Freude bereiten werden.
Originalschuhkarton und Deckel
Als Hommage an den "Lost and Found"-Charakter des Schuhs wird der neue Chicago in einem Karton mit nicht passendem Deckel geliefert. Dies soll daran erinnern, dass Schuhe häufig ungeordnet in Abstellkammern und Kellern gelagert wurden.
Die Designer:innen haben zusätzliche Details innen und außen am Karton hinzugefügt, die an die Werbung für die Schuhe zur damaligen Zeit erinnern sollen. Dem Jordan Designteam zufolge sollten alle Details einen Wiedererkennungswert für die Menschen haben, die zu jener Zeit aufgewachsen sind. Gleichzeitig sollen junge Sneakers-Fans die Chance bekommen, zu erfahren, wie es damals war.
Beispielsweise ist jedem Paar ein Vintage-Kassenzettel beigelegt, der wie die Originalkassenzettel aussieht, die ihren Weg aus alten Schuhkartons zu Sammler:innen gefunden haben. Der Kassenzettel soll daran erinnern, wie man vor dem Zeitalter des Internets auf analoge Weise zu seinen Sneakern kam.
Die Geschichte nacherzählen
Aufgrund der vielen einzigartigen Designvarianten sehen nicht alle Paare der neuen AJ1s genau gleich aus. Die feinen Unterschiede bei allen Sneakern unterstreichen das Retro-Thema dieses Modells.
Die Designer:innen des Jordan haben einen Ansatz verfolgt, der dem 2022 Air Jordan 1 Chicago "moderne Akzente, eine Geschichte und eine Verbindung" gibt. Sie wollten einen Look und ein Tragegefühl mit einer Geschichte kreieren, die mit etwas verbunden ist, dessen sich viele Kund:innen nicht einmal bewusst sind. Letztendlich soll Jordan Brand sowohl alte als auch neue Fans mit der faszinierenden Geschichte des Schuhs begeistern.
FAQs
Wann kommt der Air Jordan 1 Chicago auf den Markt?
Der Sneaker ist ab dem 19. November 2022 erhältlich. Der Chicago wird in Größen für die ganze Familie angeboten.
Wie viel kostet der Air Jordan 1 Chicago?
Der AJ1 Chicago ist im Einzelhandel zu einem Preis von 180 USD für Erwachsene erhältlich. Die Preise können je nach Land unterschiedlich sein.
Der Schuh wird in Größen für die ganze Familie ungefähr zu folgenden Preisen angeboten:
- Erwachsene: 180 USD
- Grundschüler:innen: 140 USD
- Kindergartenkinder: 85 USD
- Kleinkinder: 70 USD
- Babys: 50 USD
Ist der Air Jordan 1 Chicago ein Basketballschuh?
Wie alle Jordans wurde der Air Jordan 1 Chicago (alias "Lost and Found") ursprünglich als Basketballschuh konzipiert. Er wurde vom 1985 Air Jordan 1 inspiriert und wird mit entsprechend traditionellen Materialien und Polsterung hergestellt.