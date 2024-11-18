Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen ist aus anderem Holz geschnitzt. Er feierte bereits als sehr junger Athlet große Erfolge und wurde zu einer führenden Figur in der Leichtathletik.

Letzte Aktualisierung: 7. August 2026
2 Min. Lesezeit
Nike Athlet: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen

Disziplin: Mittel- und Langstreckenläufer
Nationalität: Norwegen
Geboren: 19. September 2000

"Wenn du besser als alle anderen sein möchtest, dann musst du auch so tun, als ob du besser als alle anderen wärst."

Jakob und seine Brüder Henrik und Filip gehören zur Läuferelite. Jakob hat Rekorde gebrochen. Er ist Rekordhalter über 1.500 Meter und schafft die 3.218 Meter (2 Meilen) in unter 8 Minuten. Nur ein Mensch auf der Welt ist schneller.

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Ursprünglich erschienen: 18. November 2024

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