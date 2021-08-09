Das ist der Indian Gymkhana Fußballclub

Der Indian Gymkhana Fußballclub ist ein großartiges Beispiel für Grassroot-Kultur. Er wurde bereits 1916 gegründet und zählt heute viele asiatische Einwanderer:innen der zweiten Generation zu seinen Mitgliedern. Hier sind Freundschaften entstanden, hier wurde jedes Match mit Begeisterung verfolgt. Aber alles hat eine tiefere Bedeutung: Es geht darum, Klischees zu bekämpfen und den Weg für eine neue Zukunft des Fußballs zu ebnen.

JT, Kapitän der ersten Mannschaft, erklärt: "Unsere Community war nie wirklich Teil der Fußballkultur dieses Landes. Das müssen wir ändern."