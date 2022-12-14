4 Ideen für ein gesundes Abendessen im Herbst von zertifizierten Ernährungsfachleuten

Wenn es kalt wird, kannst du dir mit saisonalen Nahrungsmitteln kleine Glücksmomente schaffen. Mit einer Sammlung von leckeren, gesunden Rezepten für den Herbst kannst du für dich und deine Lieben auch in der dunklen Jahreszeit gesunde Mahlzeiten zubereiten.

Als Hintergrundinfo: Die Produkte, die im Sommer Saison haben, bestehen häufig zu einem Großteil aus Wasser, wodurch der Körper seine Temperatur besser regulieren und sich bei Hitze abkühlen kann. Im Herbst und Winter sind dann Wurzelgemüse und herzhaftes Blattgemüse angesagt, die den Körper wärmen und mit Nährstoffen versorgen, wenn die Temperaturen fallen.

Indem du saisonales Obst oder Gemüse isst, bleibst du nicht nur gesund, sondern schonst auch die Umwelt. Wenn es so etwas in deiner Nähe gibt, findest du auf einem Wochenmarkt oder in einem Hofladen eine Vielzahl von Obst- und Gemüsesorten, die zur jeweiligen Jahreszeit reif sind. Regional einzukaufen bedeutet auch kürzere Transportwege für die Nahrungsmittel. So entstehen nicht nur weniger Emissionen, sondern die Nährstoffe bleiben auch besser erhalten. Wenn Lebensmittel in der Region geerntet und verkauft werden, bleiben die Nährstoffe besser erhalten, als wenn Lebensmittel früh geerntet und dann in einem Lastwagen durch das ganze Land gefahren werden.

Diese saisonalen Herbstgerichte sind nährstoffreich und lecker, damit du dich auch in der dunklen Jahreszeit wohlfühlen kannst.