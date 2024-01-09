7 Ideen für Frühlingsoutfits von Nike

Die richtigen Outfits für den Frühling
Stylingtipps
Pack den Winterpelz weg, es ist an der Zeit für lebendige und vielseitige Outfits. Hier findest du alles, von leichten Sweatshirts bis hin zu farbenfrohen Leggings.
Die Tage werden wieder länger und das Wetter freundlicher. Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, mit unseren frühlingshaften Outfitideen frischen Wind in deinen Kleiderschrank zu bringen. Mit luftigen Lagen kannst du deinen Style nicht nur an die milderen Temperaturen anpassen, sondern auch an all das, was ein Frühlingstag für dich bereithält. Ganz egal, ob du dich ins Fitnessstudio aufmachst, Abenteuer im Freien erlebst, deinen alltäglichen Pflichten nachgehst oder chic unterwegs sein möchtest, die frühlingshaften Klassiker von Nike dienen als Inspiration für deine Outfits.
Wie bereits erwähnt, ist der Lagenlook der Grundstein für ein gelungenes Outfit im Frühling. Unbeständiges Wetter wie stürmische Winde und kurze Regenschauer sowie steigende Temperaturen bedeuten, dass du manchmal morgens mit einer leichten Jacke aus dem Haus gehst und später im T-Shirt zurückkommst. Deswegen ist es wichtig, dass du dich auf saisonale Kleidung verlassen kannst, die mit den unbeständigen Frühlingstemperaturen mithalten kann.
Außerdem ist der Frühling die ideale Jahreszeit, um mehr Leben in deinen Kleiderschrank zu bringen. Pastelltöne, auffällige Prints und leuchtende Akzente verleihen deinen Outfits Farbe. Lies weiter, um die Frühlingskreationen von Nike zu entdecken, mit denen du dich gegen unvorhersehbares Frühlingswetter wappnen kannst. Von Windbreakern, die Kälte abwehren, bis hin zu feuchtigkeitsableitenden Materialien, die dich kühl halten, werden dir diese Stücke sicherlich neue Energie verleihen – oder zumindest deinem Kleiderschrank.
Kurze Ärmel, bitte
Der Trick beim Lagenlook ist eine gute Basisschicht, die dich auch bei warmen Frühlingstemperaturen nicht im Stich lässt. Damit du auch bei wärmerem Wetter kühl bleibst, empfehlen wir dir, ein kurzärmliges Shirt unter deinen Lagen zu tragen. Egal, ob du Shirts lieber kurz und passgenau, übergroß und weit geschnitten oder mit klassischem Rundhalsausschnitt magst: Wir haben für alle das Richtige. T-Shirts aus Baumwolle und weichem Jersey sorgen für absoluten Tragekomfort und Atmungsaktivität, wenn du sie unter einem Sweatshirt oder einer leichten Jacke trägst.
Keine Leggings? Ohne mich!
Im Winter setzt du vermutlich auf dicke, mit Fleece gefütterte Leggings, aber sobald der Frühling da ist, wird es Zeit für etwas Leichteres. Bei Nike findest du Leggings in verschiedenen Modellen – 3/4, 7/8, in voller Länge, mit mittelhohem Bund und hohem Bund – für jeden Anlass ist etwas dabei. So bist du bereit für das, was kommt, ob dein Training für einen 10-km-Lauf oder ein entspannter Filmabend. Leggings wie diese sind das ganze Jahr über ganz ohne Zweifel ein Must-have. Wenn du aber den Frühling mit offenen Armen begrüßen möchtest, sind verspielte Farben wie Sky Blue, Hot Pink oder Punchy Peach die richtige Wahl für dich.
Was zum Drüberziehen
Ein lässiger Lagenlook ohne ein cooles Sweatshirt oder einen gemütlichen Hoodie? Unmöglich. Ein Rundhals-Sweatshirt aus Frottee in Heather Gray, Marineblau oder Schwarz ist ein zeitloser Klassiker, mit dem du nichts falsch machen kannst. Für einen etwas moderneren Look ist ein etwas kürzeres Sweatshirt oder eines mit weiten Ärmeln eine gute Wahl – lass dich von erfrischenden Farben wie Electric Yellow oder Türkis begeistern.
Die Füße nicht vergessen
Socken – oh, so wichtig. Sie sind vielleicht nicht der aufregendste Bestandteil deines Outfits, aber trotzdem solltest du sie nicht vernachlässigen. Klassische Crew-Socken – vor allem gepolsterte – sind ein Muss für jedes Frühlingsoutfit. Sie sorgen nicht nur dafür, dass deine Füße es immer schön bequem haben, sondern wärmen auch an kühlen Frühlingstagen. Wähle zwischen den vielseitigen Klassikern in Weiß und Schwarz oder auffälligeren Farben und Mustern. Wie wäre es mit Pale Pink oder einem Batikdesign in Orange? Starte in den Frühling so, wie es dir gefällt.
Die haben es in sich
Mit einem Mini-Rucksack hast du die Hände frei, egal, ob du dich mit Freund:innen triffst oder wandern gehst. Kleine Rucksäcke sind einfach ein cooles Accessoire zum Frühlingslook. Außerdem kannst du so einen Klecks Farbe in deinen Look bringen, wenn du dich sonst lieber an bedeckte Töne hältst.
Caps für jeden Tag
Auch wenn der Frühling eine Verschnaufpause von der bitteren Winterkälte verspricht, heißt das leider nicht, dass nur noch Sonnenschein und trockene Tage auf dem Programm stehen. Eine Cap ist nicht nur ein klassisches Modeaccessoire, sondern bietet auch zusätzliche Wärme. Für deine Workouts gibt es sie in einem federleichten und feuchtigkeitsableitenden Material. Wenn du hingegen deinen Look im Alltag abrunden möchtest, ist das zeitlose Baumwolldesign die richtige Wahl für dich. Für die gewisse Leuchtkraft sorgen kräftige Farben wie Marigold, ein Color Blocking-Design oder ungewöhnliche Stoffe wie Fleece.
Air Force 1s zum Abrunden
Kaltes Wetter ist ein guter Grund, um drinnen zu überwintern, während milde Frühlingstage geradezu ein Appell sind, an die frische Luft zu gehen. Der Nike Air Force 1 ist ein legendärer Sneaker und das i-Tüpfelchen für dein Freizeitoutfit, wenn kein Anspruch an Performance besteht (wie z. B. beim Laufen oder Wandern). Weiße Sneaker sind auch im Frühling richtig cool und lassen dich an jedem Ort, zu jeder Zeit blendend aussehen. Für ein auffälligeres Finish kannst du ein Modell wählen, das die Blicke auf sich zieht – z. B. mit einer bunten Sohle, im Color Blocking-Design oder aus Wildleder.
Text: Laura Lajiness Kaupke