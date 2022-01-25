So stylst du deinen Lieblingshoodie oder dein Lieblingssweatshirt für jeden Anlass

So stylst du deinen Lieblings-Hoodie oder dein Lieblings-Sweatshirt für jeden Anlass
Stylingtipps
Der perfekte Hoodie sollte ein absoluter Allrounder sein, den du nicht nur bei der Arbeit oder im Fitnessstudio, sondern auch abends beim Weggehen tragen kannst. Hier erfährst du, wie du deine Lieblings-Sweatshirts am besten stylst.
Ein Hoodie geht mit dir durch dick und dünn. Du brauchst nach dem Fitnessstudio etwas zum Drüberziehen, weil es draußen kalt ist? Schnapp dir einen Hoodie. Du weißt nicht, was du am Waschtag anziehen sollst? Dein Lieblings-Sweatshirt lässt sich bestimmt zu einem stylishen Outfit kombinieren. Du willst abends beim Weggehen sportlich, aber dennoch gut aussehen? Auch dann kannst du zu dem beliebten Essential greifen.
Hoodies und Sweatshirts sind so bequem und vielseitig, dass du vielleicht gleich mehrere davon besitzen möchtest. Bei Nike findest du zahlreiche Styles, aus denen du wählen kannst – darunter elegante Fleece-Looks in Übergröße oder Rundhalssweatshirts mit klarer Linie, die sich zum Beispiel perfekt mit Chinos kombinieren lassen. Ganz gleich, ob du auf Sweatshirts mit kurzem Schnitt, weiter Passform, Batikprint, Kapuze oder Reißverschluss stehst, bei uns findest du die Tipps, die du brauchst, um stylishe Outfits für jeden Anlass zusammenzustellen. Lies dir unseren gesamten Styleguide durch und entdecke Outfits, mit denen du in dieser Saison Akzente setzt.
Lässige Loungewear-Looks für den Alltag
Für Damen:
- Mit einem Oversize-Hoodie über einem T-Shirt und schwarzen Leggings, Bike-Shorts oder Skinny Jeans sorgst du für ein mühelos elegantes Sweatshirt-Outfit.
- Wenn du lieber etwas sportlicher aussehen möchtest, entscheide dich für ein Langarm-Sweatshirt mit Kapuze, das du über einem T-Shirt trägst. Kombiniere das Ganze mit einer Jogging- oder Trainingshose. Zieh dir eine Denim- oder Bomber-Jacke über, damit du angenehm warm bleibst. Mit Sportschuhen im Vintage-Style, wie dem Nike Air Max, hebst du dein Style-Game auf das nächste Level.
- Eine weitere Alternative ist der monochrome Look. Für lässigen Style sorgt eine Hose mit weitem Bein und ein Hoodie bzw. Sweatshirt in einem ähnlichen Farbton.
Für Herren:
- Ein Hoodie-Outfit, mit dem du immer richtig liegst, setzt sich aus deinem Lieblings-Sweatshirt, schmal geschnittenen Jeans und klassischen Schuhen in Schwarz oder Weiß, wie dem Air Force 1, zusammen.
- Alternativ kannst du dich auch für den Sweatsuit-Look entscheiden. Kombiniere dafür ganz einfach einen Oversize-Hoodie mit einer passenden Jogginghose oder mit Leggings. Vervollständige dein Outfit mit sportlichen Schuhen wie dem Nike Huarache.
- Auch Basketball-Shorts oder Track-Pants in Kombination mit einem einfarbigen Hoodie sorgen für ein superstylishes Outfit. Der perfekt dazu passende Nike Air Max bietet optimalen Tragekomfort.
Ein etwas eleganterer Look
Für Damen:
- Steck ein Rundhalssweatshirt locker in hoch geschnittene Jeans und kombiniere das Ganze mit einem Blazer und eleganten Ledersneakern wie dem Nike Blazer. Dieses Outfit ist perfekt fürs Büro.
- Ein kurzer Hoodie, ein Sweatshirt oder ein Oberteil mit Halbreißverschluss sieht zusammen mit einem Midi- oder Minirock und flachen Schuhen oder Sandalen total schick aus.
- Alternativ kannst du auch ein Sweatshirt mit Steh- oder Schalkragen zu einem Midi-Rock aus Seide oder einer eleganten Ponte-Hose tragen. Damit ist dir ein stylisher Auftritt sicher – egal, wohin du gehst.
- Ein Langarm-Rundhalssweatshirt in einem dezenten Farbton kombiniert mit einer Chino-Hose und eleganten Ledersneakern sorgt für den perfekten Business-Look.
- Wenn es etwas lässiger sein darf, entscheide dich für einen schwarzen Hoodie und trag ein Sakko darüber. Runde das Outfit mit dunklen Denim-Jeans und einem Paar des Nike Blazer ab.
- Ein passgenaues Sweatshirt in Kombination mit Chino-Shorts und einer Sonnenbrille sorgt für ein elegantes Outfit, mit dem du gut durch die Übergangszeit kommst.
Modische Streetwear-Looks
- Style ein langärmliges Hoodie-Kleid in einer neutralen Farbe mit Chunky Sneakern wie dem Nike Air Force 1 und sorg so für optimalen Tragekomfort.
- Für ein Outfit mit interessanten Touch kombinierst du ganz einfach einen Hoodie mit einer schwarzen Lederjacke und trendigen Skinny Jeans.
- Auch ein Blumenkleid sieht zusammen mit einem Reißverschluss-Hoodie aus Fleece superstylish aus. Ergänze das Outfit mit einer Sonnenbrille im Flieger-Design und einem Paar High Tops für einen lässigen, modernen Look.
- Kombiniere ein Grafik-T-Shirt mit einem Reißverschluss-Hoodie und einer Leder- bzw. Bomberjacke und sorg so für einen markanten, aber dennoch klassischen Look.
- Style schwarze Skinny Jeans mit einem Pullover in dezenten Farben. Ergänze das Outfit mit einem Trenchcoat oder einem Car-Coat und sorg so für zusätzliche Wärme. Mit einem Nike Blazer, der durch Farbakzente besticht, rundest du den Look perfekt ab.
- Für ein klassisches Herbstoutfit kannst du ein Flanellhemd mit einem Reißverschluss-Hoodie und einer Cordhose kombinieren.
So wählst du dein neues Lieblings-Sweatshirt oder deinen neuen Lieblings-Hoodie aus
- Material: Damit du bei wechselnden Temperaturen trocken und warm bleibst, entscheide dich für ein feuchtigkeitsableitendes Material, wie zum Beispiel Nike Dri-FIT. Ein solches Material leitet den Schweiß von der Haut ab und sorgt dafür, dass er schneller verdunstet. Bei kälterem Wetter solltest du ein Material wählen, das isoliert, aber nicht zusätzlich beschwert, wie beispielsweise Nike Therma-FIT.
- Passform: Hoodies und Sweatshirts gibt es in einer Vielzahl von Passformen. Entscheide dich für einen Style, in dem du dich wohlfühlst, der aber auch zu den anderen Kleidungsstücken in deinem Schrank passt. Je nach Outfit könnte entweder eine Oversize-Passform oder etwas Anliegenderes genau das Richtige für dich sein.
- Ausschnitt: Sweatshirts gibt es mit verstellbaren Kapuzen, Stehkragen, Schalkragen, Rundhalsausschnitt und mehr. Du hast die Wahl, ob du es lieber einfach halten willst oder ob du mit modischen Details Akzente setzen möchtest.
- Reißverschluss: Manche Hoodies haben einen durchgehenden Reißverschluss, während andere über einen Halb- bzw. Vierteilreißverschluss verfügen. Alle anderen Sweatshirts sind Pullover, werden also über den Kopf angezogen. Entscheide dich für deinen bevorzugten Style, achte aber auch darauf, dass dieser zu deinen Outfits passt.
- Taschen: Möglicherweise möchtest du einen Hoodie mit Taschen, damit du keine Handtasche oder Sporttasche mitnehmen musst.
- Kapuze: Manche Sweatshirts verfügen über eine Kapuze, andere wiederum nicht. Idealerweise besitzt du sowohl einen Hoodie als auch ein Rundhalssweatshirt. So kannst du unterschiedliche Outfits kreieren und bist für jedes Wetter gerüstet.
Häufig gestellte Fragen
Wie style ich ein Sweatshirt?
Ein Sweatshirt ist ein vielseitiges Kleidungsstück, das zu Hosen, Jeans, Jogginghosen, Röcken und Kleidern getragen werden kann. Es lässt sich außerdem perfekt mit einer Vielzahl von Oberteilen und Jacken kombinieren und passt auch zu den unterschiedlichsten Schuhstyles. Entsprechend gestylt sorgt ein Sweatshirt nicht nur für lässigen Streetstyle, sondern auch für einen professionellen Look. Lies dir unseren gesamten Styleguide durch, um weitere Tipps zu erhalten.
Welche Passform sollte mein Sweatshirt haben?
Das hängt davon ab, welchen Style du mit deinem Outfit kreieren willst. Eine weite Oversize-Passform passt gut zu Leggings oder einer Jogginghose und sorgt für einen lässigen Look. Ein Sweatshirt mit verkürztem oder passgenauem Schnitt lässt sich eher zu einem eleganteren Outfit kombinieren.