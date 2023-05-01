6 Hip-Hop-Dance-Outfits, die Musik und Bewegung feiern
Stylingtipps
Eine Expertin stellt einen Look zusammen, der Stil und Tragekomfort vereint.
Im Jahr 2023 feiert der Hip-Hop seinen 50. Geburtstag. Dieser Tanzstil hat Generationen geprägt und ist für die Musik, die Moves und den Style unserer Zeit verantwortlich. Der Hip-Hop-Stil hat sich in den letzten fünf Jahrzehnten weiterentwickelt und wurde von vielen bekannten und beliebten Künstler:innen definiert. Aber für Hip-Hop-Tänzer:innen geht es beim richtigen Outfit um mehr als nur den neuesten Trend.
"Es begann in afro-amerikanischen Communitys mit Rap, Graffiti, Breaking und DJing, weshalb diese Themen Teil der Grundlage des Hip-Hop-Tanzens sind", so Traci Copeland, Trainerin im Nike Training Club (NTC) und Movement Director, die sowohl Street Jazz als auch Hip-Hop professionell getanzt hat. "Aber es geht auch darum, wie du deinen eigenen Style und deine Ausdrucksform einbringst. Beim Hip-Hop geht es um mehr als das Tanzen."
Sowohl für Anfänger:innen als auch für erfahrene Tänzer:innen ist das richtige Hip-Hop-Dance-Outfit entscheidend. Dieses muss bequem sein und es dir ermöglichen, dich selbst auszudrücken. Du solltest ein Outfit wählen, das leger, weit und bequem ist – aber dennoch cool aussieht.
"Ich trage gerne ein kurzes Crop Top mit weiten Trainingshosen oder Windbreaker-Hosen. Oder ich entscheide mich für ein Oversize-T-Shirt mit weiter Hose oder Shorts, wenn gerade Sommer ist", so Copeland.
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Da Hip-Hop nicht nur ein Mittel ist, um sich auszudrücken, sondern auch eine eigenständige Trainingsform, empfiehlt Copeland, mehrere Oberteile mit zu einer Hip-Hop-Dance-Stunde zu bringen, da du sie – wahrscheinlich – durchschwitzen wirst. Die Schuhe sind mindestens genauso wichtig – zum Hip-Hop-Tanzen brauchst du Schuhe, die nicht nur funktional sind, sondern deinen Look auch perfekt abrunden. Das Tragen von Sneakern ist in der großen Hip-Hop-Community weit verbreitet und jedes Streetdance- oder Hip-Hop-Outfit sollte mit coolen Sneakern abgerundet werden.
"Ich hoffe, dass alle, die Teil dieser Kultur sein möchten, egal ob durchs Tanzen oder eine andere Plattform, mit Neugier und Bescheidenheit an die Sache herangehen", so Copeland. "Du kannst den Spirit des Hip-Hop-Tanzens (was du trägst) nicht vom Ursprung der Hip-Hop-Kultur trennen."
Wenn du Hip-Hop tanzt, geht es bei deiner Kleidung nicht nur um Bewegung. Es geht darum, wie alle Aspekte – von den Bewegungen, über die Musik, bis hin zu dem, was du trägst – zusammenkommen, um Hip-Hop als Ganzes zu feiern.
Hier kommen sechs Hip-Hop-Dance-Outfits, in denen du dich unbeschwert bewegen und dabei die Hip-Hop-Kultur feiern kannst.
6 Hip-Hop-Dance-Outfits von Nike
1.Im Fluss
Ein kurzes Crop Top mit weiter Hose ist immer eine gelungene Kombination, findet Copeland, die auch erklärt, dass Hip-Hop-Tänzer:innen normalerweise weitere Teile bevorzugen.
"Dein Körper braucht Raum, um zu atmen und sich zu entfalten", so Copeland weiter. Wenn du mit Proportionen spielst, wird dein Look herausstechen.
2.Farbakzente
Hab keine Angst, zu kräftigen Farben zu greifen, wenn du dein Hip-Hop-Dance-Outfit zusammenstellst. "Beim Hip-Hop-Tanzen und den meisten anderen Arten von Street-Styles geht es darum, deine eigene Persönlichkeit in die Dance-Routine einzubringen", sagt Copeland. "Ansonsten ist es langweilig."
Auf dieselbe Weise bringst du deinen persönlichen Touch auch in dein Outfit ein.
3.Ein Hauch von Toughness
Wenn es um die Auswahl eines Outfits zum Hip-Hop-Tanzen geht, ist die oberste Priorität, dass du dich darin bequem bewegen kannst. Dabei solltest du jedoch nicht auf deinen persönlichen Style verzichten. Wenn du eine Weste im Military-Style über deinem Look trägst, kannst du auf coole Weise mit Texturen und der Silhouette spielen und gleichzeitig im Flow bleiben.
4.Der Lagenlook
Egal, ob du einen Kurs machst oder professionell tanzt, Streetdance- und Hip-Hop-Outfits müssen Schweiß aufnehmen können. Lagenlooks mit einem Sweatshirt mit V-Ausschnitt oder einer Kapuzenjacke, die du an- und ausziehen kannst, sind ideal, damit du gut gelaunt und energiegeladen tanzen kannst.
5.Alles dreht sich um die Schuhe
"Die Schuhe sind das Wichtigste", wenn du ein Hip-Hop-Dance-Outfit zusammenstellst, sagt Copeland. "Besonders wenn deine Dance-Routine viel Fußarbeit erfordert. Deine Füße müssen sich bewegen können, aber beim Tanzen geht es auch immer darum, deinen Style einzubringen. Also müssen Style und Funktion perfekt aufeinander abgestimmt sein."
Mit legendären Sneakern wie dem Air Force 1 – ob in der klassischen weißen Version oder einer bunten Variante – siehst du bei jeder deiner Bewegungen cool aus.
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6.Tanzen für jede Altersstufe
Bei jüngeren Tänzer:innen kannst du die Liebe zum Hip-Hop mit Dance-Outfits entfachen, die ihnen gefallen und sie etwas über die Geschichte und Bedeutung der Kunst lehren.
"Es geht nicht nur ums Tanzen oder die Musik, Hip-Hop ist eine Kombination aus Kunst, Style und letztendlich einer Lebensphilosophie", so Copeland. "Die Hip-Hop-Kultur und das -Tanzen gehören einfach zusammen."
Text: Aemilia Madden