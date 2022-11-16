Hilft Kreatin beim Muskelaufbau? Expert:innen klären auf

Wenn du vor oder nach dem Workout Nahrungsergänzungsmittel mit Kreatin zu dir nimmst, soll dies zu einem effektiveren Muskelaufbau führen. Dies bedeutet, dass du bei Krafttraining durch diese Art von Nahrungsergänzung die Effizienz verbessern kannst.

So funktioniert's: Kreatin steigert die Produktion von Adenosintriphosphat (ATP), das die Zellen für Energie und die Muskeln zur Kontraktion verwenden. Der Körper speichert nicht viel ATP und wenn es aufgebraucht ist, dauert es eine Zeit, bis es sich wieder auffüllt. Kreatin beschleunigt die ATP-Produktion. Die Wartezeit entfällt sozusagen.

Wenn der Kreatinspiegel im kontrahierenden Muskel ausreichend ist, wird die Art von Energie wirksamer zur Verfügung gestellt, die der Muskel bei der Arbeit benötigt, so Shriver.

"Ein Nahrungsergänzungsmittel mit Kreatin kann den Kreatinspiegel im Muskel um 20 bis 40 Prozent erhöhen", erklärt sie.

Von selbst erhöht sich dadurch die Muskelmasse nicht. Aber dieser Effekt kann laut Shriver zu Muskelaufbau führen. Ist in den Muskeln mehr Energie, oder ATP, gespeichert, ermüden sie nicht so schnell – und das bedeutet, dass du normalerweise die Anzahl der Wiederholungen beim Widerstandstraining erhöhen und schwerere Gewichte heben kannst, oder beides. Machst du Intervalltraining wie HIIT, kannst du wahrscheinlich die Anstrengung steigern und mit höherer Intensität trainieren. Du bekommst zwar keine Superkräfte, so Shriver, aber die Energiesteigerung kann immerhin so groß sein, dass du deine Leistung verbesserst.

"Dank dieser Fähigkeit kannst du die Muskelmasse erhöhen und die Muskelkraft sowie die Leistung mit der Zeit verbessern", sagt Shriver.