7 Nike Geschenkideen für beste Freund:innen
Einkaufs-Guide
Unabhängig davon, ob deine Freund:innen lieber von der Couch aus ihre Lieblingssportmannschaft anfeuern oder in ausgefallenen coolen Outfits durch die Stadt ziehen, findest du hier bestimmt ein passendes Geschenk für sie.
Beste Freund:innen sind immer für dich da, egal was kommt. Geschenke sind der ideale Weg, um deinen besten Freund:innen zu zeigen, wie viel sie dir bedeuten. Egal, ob du ein Weihnachtsgeschenk, ein Geburtstagsgeschenk oder ein Geschenk als kleine Aufmerksamkeit für zwischendurch kaufen möchtest, das ideale Geschenk für deine besten Freund:innen zu finden, kann manchmal eine echte Herausforderung sein. Denn schließlich möchtest du, dass das Geschenk persönlich ist und Freude bereitet.
Die gute Nachricht ist, dass du bei Nike viele tolle, praktische Geschenkideen für deine BFFs finden kannst – ganz gleich, welche Interessen sie haben. Von kleineren Geschenken, wie Accessoires für das Workout, bis hin zu Outfits, die wunderbar zum Schmuck deiner Lieblingsperson passen: hier haben wir für dich 7 Geschenkideen für deinen besten Freund:innen für jeden Anlass zusammengestellt.
Für Sneakerfans
Sind deine besten Freund:innen Sneakerheads? Dann kannst du mit einem legendären Schuh, wie dem Nike Air Max, nichts falsch machen. Dieser Schuh kam ursprünglich in den späten 1980er Jahren auf den Markt und ist seither äußerst beliebt, was ihn zu einem heiß begehrten Objekt unter Sneaker-Sammler:innen macht.
Auch wenn sich das Design im Laufe der Zeit ständig weiterentwickelt hat, blieb eins stets unverändert: das typische luftgefüllte "Fenster" in der Mittelsohle, das bei jedem Schritt Dämpfung und Tragekomfort bietet. Wähle ein Paar in der Lieblingsfarbe deiner Freund:innen und pack am besten gleich noch ein Sneaker-Reinigungsset in die Geschenktasche, damit eventuelle Schrammen sofort behandelt werden können.
Für Outdoorfans
Suchst du ein handliches und zudem nützliches Geschenk für jeden Tag? Dann sind Caps vor allem für beste Freund:innen, die gern draußen sind, die perfekte Geschenkidee, wenn du ein kleineres Geschenk suchst. Wintersportbegeisterte Skifahrer:innen und Snowboarder:innen würden sich ganz bestimmt über eine neue Beanie freuen. Dahingegen können Freund:innen, die gern wandern oder laufen gehen oder Golf spielen, so gut wie immer eine neue schicke Schirmmütze oder Ballcap gebrauchen.
Für alle, die gern ihre Zeit am Meer verbringen, sind Bucket Hats eine ausgezeichnete Geschenkidee. Leg noch ein Sonnenschutzcreme-Set dazu, damit deine Lieblingsperson optimal vor UV-Strahlen geschützt ist, wenn sie/er im neuen, stylischen Bucket Hat auf Abenteuersuche geht.
Für Leggingsfans
Selbst wenn die Leggingssammlung deiner besten Freund:innen die Schublade schon zum Überquellen bringt – Leggings kann man nie genug haben. Doch schenke nicht einfach irgendein Paar Leggings, sondern punkte mit den aktuellsten Styles von Nike.
Die Nike Go Leggings sind wahre Allrounder und perfekt für unterschiedliche Aktivitäten, wie Gewichtheben, Laufen oder Wandern. Diese Leggings sind mit mehreren Taschen ausgestattet, sodass Handy, Schlüssel und Kreditkarten immer griffbereit sind, und dennoch die Hände während des Workouts frei bleiben.
Wenn deine BFFs auf Yoga stehen, sind Zenvy Leggings eine ausgezeichnete Wahl. Das weiche Material fühlt sich wunderbar geschmeidig an. Zusammen mit einer stylischen, neuen wiederverwendbaren Wasserflasche oder einer Sporttasche sind diese Leggings eine besonders großzügige Geschenkidee.
Für Freund:innen, die immer auf Achse sind
Für alle aktiven Freund:innen, die ständig von einer Aktivität zur nächsten unterwegs sind, ist eine stylische (und zudem äußerst praktische) Nike Crossbody-Tasche genau richtig. Egal, für welches Design du dich entscheidest, mit dieser Tasche haben deine Freund:inen stets die Hände frei – sei es beim Stadtbummel, Spazierengehen mit dem Hund oder wenn sie Zeit mit den Kindern verbringen.
Die meisten Modelle der Nike Crossbody-Tasche sind mit praktischen Funktionen ausgestattet, zu denen unter anderem verstellbare Schulterriemen und Innenfächer für wichtige Dinge wie Geldbörse und Handy gehören. Wenn du besonders großzügig sein möchtest, kannst du die Tasche mit anderen nützlichen Accessoires vollpacken. Vielleicht freuen sich deine besten Freund:innen über ein kompaktes tragbares Handyladegerät oder ein Fläschchen mit hochwertigem Handdesinfektionsmittel in Reisegröße oder angenehm duftenden Lippenbalsam.
Für Freund:innen, die den Abend gern gemütlich auf dem Sofa verbringen
Für Freund:innen eignen sich Geschenke, die der Selbstfürsorge dienen, besonders gut. Wenn deine besten Freund:innen lieber daheim bleiben, als auszugehen, dann solltest du ihnen etwas für einen gemütlichen Abend auf der Couch schenken. Ganz oben auf der Geschenkliste steht da ein bequemes, kuscheliges Fleece aus der Nike Sportswear Kollektion, die viele hochwertige Sweatshirts enthält. Pack noch ein paar Kerzen zur Entspannung und mit Lammfell gefütterte Slipper in die Geschenktasche und du hast das perfekte Geschenk – mit allem für einen gemütlichen Abend zu Hause.
Für Sportfans
Hast du Freund:innen, die immer und überall den Fernseher einschalten müssen, wenn irgendwo ein Spiel läuft? Dann begeisterst du ganz gewiss mit einem Geschenk, das sich um ihr Lieblingsteam dreht, einen Volltreffer. Ein Trikot oder andere Fanartikel sind hier das perfekte Geschenk. Haben deine besten Freund:innen in jeder Sportart ein Lieblingsteam? Dann beginne deine Geschenksuche bei Nike, wo du eine breite Auswahl an Trikots für Fußball-, Football- und Basketballfans findest. Mit einem Armband oder einer Halskette mit der Trikotnummer ihrer Lieblingsspieler:innen verleihst du deinem Geschenk – und dem Look deiner Lieblingsperson – eine ganz besondere Note.
Für Freund:innen, die schon alles haben
Auch wenn Geschenkgutscheine nicht den größten Glamour-Faktor haben, zählen sie nach wie vor zu den Top-Geschenkideen. Du willst einem Geschenkgutschein eine persönliche Note verleihen? Verschenke einfach mehrere Gutscheine mit einer persönlichen Nachricht von dir, in der du aufführst, bei welcher Gelegenheit der Gutschein am besten eingesetzt werden kann.
Du könntest z. B. einen Gutschein für ein Nagelstudio oder einen Friseursalon in deiner Nähe mit dem Hinweis "Wenn du dich mal wieder verwöhnen lassen willst" versehen. Oder schreibe einfach "Öffne das hier, wenn du Lust auf Shopping hast" als Nachricht auf einen Nike Geschenkgutschein.
Text: Dana Leigh Smith