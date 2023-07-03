Rolle ein Paar Socken zusammen (sie können ruhig schmutzig sein) und schnapp dir einen leeren Wäschekorb, einen Mülleimer oder einen Beutel.

Schwierigkeitsgrad: einfach

• Stell den Korb etwa vier Schritte entfernt vor dir auf den Boden.

• Halte den Sockenball in der Hand.

• Lass ihn fallen und schieß ihn in Richtung Korb.

• Gib dir fünf Punkte, wenn du die Socken in den Korb beförderst.

• Gib dir einen Punkt, wenn du den Korb triffst. Wie viele Punkte schaffst du bei zehn Versuchen?

• Kannst du deinen eigenen Rekord brechen?

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer

• Wenn du fertig bist, versuch es mit deinem anderen (schwächeren) Fuß.

• Wenn du die Socken in den Korb beförderst, gib dir zehn Punkte.

• Wenn du den Korb berührst, gib dir fünf Punkte.

• Kannst du deinen eigenen Rekord brechen? Wie hast du das geschafft?

Mit Freund:innen und Familie

• Wenn du so weit bist, fordere Freund:innen und Familienmitglieder zu einem Spiel heraus.

• Ihr habt abwechselnd zehn Versuche. Wer schafft die meisten Punkte und wie?

• Was kannst du von den anderen lernen?

• Sag den anderen, was sie deiner Meinung nach gut gemacht haben.

*Du kannst die Socken auch werfen, wenn du möchtest.