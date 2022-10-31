11 Fußball-Übungsroutinen zum Verbessern deiner Fähigkeiten

Ganz gleich, ob du Anfänger:in oder Profispieler:in bist, auch beim Fußball gilt: Übung macht den Meister bzw. die Meisterin. Fußball ist eine der wenigen Sportarten, bei der die Spieler:innen ihre Hände nicht benutzen dürfen (abgesehen von der Torwartin bzw. dem Torwart). Das bedeutet, dass es auf die Füße ankommt: Sie sind sozusagen der Motor und deshalb maßgeblich für das Spiel.

Damit Fußballspieler:innen ihr Spiel verbessern können, sind Übungen, die sich auf Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Beinarbeit konzentrieren, der Schlüssel, so Ben Fleming, CSCCA- und USAW Level 1-zertifizierter Trainer, der mit Fußballteams an Colleges wie der University of Central Florida arbeitet.

Und sowohl für Amateurspieler:innen als auch für Profis beginnt Verbesserung mit den Grundlagen. "Eine solide Grundlage und das Verstehen der Basics sind allemal besser als ausgefallene Tricks", so Fleming.

Lies weiter, um zu erfahren, mit welchen Fußballübungen du deine Performance auf dem Spielfeld verbessern kannst.