Fußballstar Alex Morgan verrät ihre besten Trainingstipps

"Trained" Podcast mit Alex Morgan: Lebensziele erreichen
Coaching
Die Kapitänin der amerikanischen Frauen-Fußballnationalmannschaft erzählt, wie sie 2020 mitten in der Pandemie zum ersten Mal Mutter wurde und seitdem ihre sportliche Karriere und ihr Privatleben unter einen Hut bringt.
"Trained" ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
Die zweifache Weltmeisterin Alex Morgan ist bislang jede Herausforderung immer mit Vollgas angegangen. 2019 brach sie zusammen mit der amerikanischen Frauen-Fußballnationalmannschaft Zuschauerrekorde, erzielte eine Rekordanzahl von Toren und setzte ein starkes Zeichen für die Anerkennung von erfolgreichen Frauen im Berufsleben, die ihnen oft verwehrt wird. Aber damit nicht genug: 2020 brachte Alex ihr erstes Kind zur Welt und zog für ihren neuen Verein von Amerika nach Europa – alles mitten in einer globalen Pandemie. Als erste Interviewpartnerin des "Trained" Podcasts 2021 spricht die Star-Stürmerin mit Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty darüber, wie sie auch während ihrer Auszeit vom Profisport weiterhin mental immer beim Fußball geblieben ist. Außerdem gibt sie uns einen Einblick in ihre täglichen Ernährungs- und Trainingsroutinen, die uns allen helfen könnten, unsere Ziele im Auge zu behalten.
Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Ryan Flaherty eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.