Das optimale Essen vor und nach einem Workout

Die ISSN empfiehlt nach einem Workout einen Snack mit einem Verhältnis von Kohlenhydraten zu Proteinen von 3:1 oder 4:1. Ausdauerathlet:innen benötigen mehr Kohlenhydrate, wohingegen Athlet:innen, die Krafttraining betreiben, mehr Proteine benötigen.



Wähle Proteinquellen aus, die essenzielle Aminosäuren enthalten. Diese sorgen für eine bessere Stimulation der Muskelproteinsynthese. In einem Paper aus dem Jahre 2016 von der Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada sowie dem American College of Sports Medicine werden 10 Gramm essenzieller Aminosäuren innerhalb von zwei Stunden nach dem Workout empfohlen.



Insbesondere Leucin ist eine Aminosäure, die wichtig für ein besseres Muskelwachstum ist. Molkenprotein, das in Milch enthalten ist, liefert Leucin sowie andere essenzielle Aminosäuren und lässt sich schnell nach dem Workout resorbieren. Hüttenkäse, Eier, Fleisch, Geflügel, Bohnen und Linsen enthalten ebenfalls Leucin.



Einige Menschen können nach einem Workout eine komplette Mahlzeit zu sich nehmen. Andere hingegen müssen länger warten, ehe sie eine komplette Mahlzeit verdauen können.



So könnte dein Snack nach einem Workout aussehen:

Kakao

Proteinsmoothie mit Molkenprotein und Banane

Vollkornbrot-Sandwich mit Erdnussbutter



So könnte deine Mahlzeit nach einem Workout aussehen: