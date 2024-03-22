Die Geschichte des Air Max 95

Das neue Design des Air Max stieß bei Nike zunächst auf geteilte Meinungen. Es sah ungewohnt aus und hatte sichtbare Air-Elemente im Vorfußbereich, ein absolutes Novum. Die einen waren begeistert von der schwarzen Mittelsohle – auch das eine Premiere bei Laufschuhen von Nike – für die anderen war es ein No-Go. Doch Designer Sergio Lozano war sich sicher, dass er auf dem richtigen Weg war.

Die Inspiration für das Design stammt von zwei verschiedenen Ideen. Zum einen von der Natur: Es soll so aussehen, als ob Regen Bodenschichten wegspült und der Schuh zum Vorschein kommt. Die zweite Inspirationsquelle war die Komplexität des menschlichen Körpers. Der Schaft entlang der Außensohle und der Ferse symbolisiert die Wirbelsäule – das Rückgrat des Designs. Die Nylonösen stellen die Rippen dar und die mit Mesh überzogene Schnürstruktur an den Seiten verkörpert die Muskulatur.