Die besten Nike Wintermäntel für Herren
Einkaufs-Guide
Von isolierenden Parkas bis hin zu flauschigem Fleece – diese Herrenmäntel halten dem winterlichen Wetter stand.
Die besten Wintermäntel für Herren bestehen aus einer Reihe von Materialien und sind in Styles erhältlich, die für jedes Wetter geeignet sind – von mildem Regenwetter bis hin zu starken Stürmen und extremer Kälte.
Hier findest du die besten Wintermäntel für Herren, die bei jedem Winterwetter ausreichend Wärme und Schutz bieten.
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Die besten Nike Wintermäntel für Herren
1. Parka-Jacken
Geeignet für: schwere Winterstürme oder extreme Kälte
Nike Parkas sind extralang und reichen normalerweise bis zum Knie oder zur Mitte des Oberschenkels, was sie ideal für schwere Stürme oder extreme Kälte macht. In der Nike Sportswear Kollektion findest du Styles, die eine robuste, wasserabweisende Außenschicht mit einem isolierenden Innenfutter kombinieren, um die natürliche Körperwärme einzuschließen.
Der Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner mit PRIMALOFT® Thermoplume-Isolierung bietet das ultimative Gefühl von Weichheit und Schutz. Die Isolierung besteht aus einer Außenschicht, die den Regen abhält und Nike Storm-FIT-Technologie, die Wind und Niederschlag standhält.
2. Steppjacken
Geeignet für: Wintersport und alltägliche Unternehmungen
Die kuschelig warmen, leichten Steppjacken sind in kalten Wintern einfach unverzichtbar. Die Nike Sportswear Therma-FIT Repel Jacke beispielsweise bietet eine wasserabweisende Außenschicht, die verhindert, dass sich leichter Regen auf dem Material ansammelt. Die Daunenisolierung bietet gleichzeitig Wärme ohne zusätzliches Gewicht – perfekt, um bei kalten Temperaturen aktiv zu bleiben.
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3. Fleece-Jacken
Geeignet für: mild-kühle Temperaturen
Wenn du die Wärme eines klassischen Wintermantels möchtest, dieser jedoch nicht zu dick auftragen darf, kannst du dich für eine Nike Fleece-Jacke oder eine leichte Außenschicht entscheiden. Die Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke bietet eine große Kapuze mit vier Einsätzen und Ärmeltaschen mit Reißverschluss, die wichtige Dinge trocken halten. Sie ist zudem leicht und sitzt locker, sodass du sie über und unter anderen Bekleidungsstücken tragen kannst.
4. Regenjacken für kaltes Wetter
Geeignet für: Regen, Graupel oder Schnee
An nassen Wintertagen, an denen du unbedingt deinem regelmäßigen Lauftraining nachgehen, wandern oder gehen möchtest, sind Nike Regenjacken für kaltes Wetter praktisch (achte aber unbedingt auf Sicherheit und gute Sichtbarkeit).
Viele Mäntel aus der Kollektion sind mit einem wasserdichten oder wasserabweisenden Shield gefertigt, sodass Feuchtigkeit einfach von dem Material abperlt. Wenn diese als Schicht über feuchtigkeitsabweisenden Nike Dri-FIT-Oberteilen getragen werden, kann Schweiß absorbiert werden, wenn der Körper sich erhitzt.
5. Windbreaker für kaltes Wetter
Geeignet für: Wind
Nike Windbreaker für kaltes Wetter bestehen aus einem leichten, robusten Material, das eisige Böen abhalten soll. Damit sind sie eine unverzichbare Schicht an windigen, regnerischen Tagen.
Der Nike Sportswear Windrunner verfügt beispielsweise über einen Lüftungsschlitz am Rücken, der für mehr Atmungsaktivität beim Training sorgt. Zudem bietet er eine Kapuze mit einstellbarem Kordelzug, sodass garantiert keine kalte Luft eindringen kann.
Text: Julia Sullivan