Die besten schwarzen Leggings von Nike

Die vielseitigsten schwarzen Leggings von Nike
Einkaufs-Guide
Bei Nike findest du eine große Auswahl an schwarzen Leggings.
Die besten schwarzen Leggings sind ein wichtiger Bestandteil einer jeden Trainingsgarderobe. Sie sind jedoch nicht nur dann praktisch, wenn es Zeit ist, ins Schwitzen zu kommen. Figurbetonte Leggings sind bequem und sorgen für einen stylishen, eleganten Look. Somit eigenen sie sich auch hervorragend für alltägliche Besorgungen, Treffen mit Freund:innen und zum Chillen.
Bei Nike findest du eine große Auswahl an schwarzen Leggings für jeden Tag – von stützenden, funktionellen Styles zum Laufen bis hin zu weichen, luftigen Silhouetten für Yoga oder zum Entspannen zu Hause. Schwarze Leggings mögen auf den ersten Blick alle gleich aussehen (wie unterschiedlich können schwarze Leggings wirklich sein?), aber in Wirklichkeit machen Material und Design einen großen Unterschied bei der Wahl des richtigen Styles. Ob du Leggings zum Gewichtheben trägst oder einfach etwas Bequemes für einen flexiblen Lifestyle suchst, hier sind einige der besten Modelle von Nike.
Die besten schwarzen Leggings für hartes Training: Nike GO Damen-Leggings in voller Länge mit starkem Halt, mittelhohem Bund und Taschen
Was sie einzigartig macht: Ihr vielseitiges Design macht diese Trainingsleggings zu einer herausragenden Ergänzung für deinen Kleiderschrank. Sie sind mit sechs Taschen ausgestattet, damit du dein Smartphone beim Laufen immer griffbereit hast und deine Schlüssel unterwegs sicher aufbewahren kannst. Das Kompressionsmaterial ermöglicht ein sicheres Tragegefühl und der breite Bund sorgt auch bei harten Trainingseinheiten für eine rutschfeste Passform.
Tragegefühl: Eng anliegende, robuste Passform mit breitem Bund
Material: 68 % Nylon / 32 % Elastan
Die besten schwarzen Leggings für den Alltag: Nike Sportswear Classics Damen-Leggings mit hohem Bund und Grafik
Was sie einzigartig macht: Diese körperbetonten Leggings mit hohem Bund liegen zwar eng an, engen aber nicht ein. Sie sind somit perfekt für Tage, an denen du zu Hause bleibst oder was erledigen musst. Das weiche Material ist dick, sodass du dir keine Sorgen machen musst, dass etwas durchscheint, wenn du dich bewegst. Das macht sie zur perfekten Wahl für den Alltag.
Tragegefühl: Weiches, elastisches Material, das sich dick und stützend anfühlt
Material: 47 % Baumwolle / 41 % Polyester / 12 % Elastan
Die besten schwarzen Leggings zum Laufen: Nike Fast 7/8-Laufleggings für Damen, mit mittelhohem Bund und Taschen
Was sie einzigartig macht: Wenn du draußen deine Kilometer zurücklegst, ist das Letzte, was du willst, dass du ständig deine Ausrüstung zurechtrücken musst. Diese Leggings mit Bindedetail am Bund sorgen auch bei Bewegung für rutschfesten Halt. Die Belüftungsöffnungen aus Mesh sind strategisch platziert und lassen die Haut atmen. Sie sind weder kratzig noch steif. In den praktischen Taschen lassen sich Schlüssel und Smartphone bequem am Körper tragen.
Tragegefühl: Leicht dehnbar, leicht und atmungsaktiv
Material: 80 % Polyester / 20 % Elastan
Die besten schwarzen Leggings für Yoga: Nike Zenvy Damen-Leggings mit leichtem Halt, hohem Bund und verkürztem Schnitt
Was sie einzigartig macht: Wenn du auf der Suche nach einer Yogahose bist, entscheide dich für Leggings, die so bequem sind, dass du ganz vergisst, dass du sie trägst. Das superweiche Material, das sich anfühlt wie eine zweite Haut, und die minimalistischen Nähte machen diese schwarzen Leggings zum optimalen Begleiter, wenn dir der Sinn nach einem leichten, unkomplizierten Tragegefühl steht.
Tragegefühl: Luftig, weich und kaum spürbar
Material: 63 % Nylon / 37 % Elastan
Die besten schwarzen Leggings fürs Fitnessstudio: Nike Pro 7/8-Leggings für Damen, mit mittelhohem Bund und Grafik
Was sie einzigartig macht: Diese Leggings sorgen für ein unkompliziertes, optimiertes Tragegefühl und sind somit perfekt fürs Gym. Sie sind elastisch und leicht und dank schweißableitender Technologie schnelltrocknend. Der breite, elastische Bund liegt eng an der Körpermitte an, sodass du dich problemlos beugen und strecken kannst.
Tragegefühl: Atmungsaktiv und dehnbar
Material: 83 % Polyester / 17 % Elastan
Die besten schwarzen Leggings für einen modernen Look: Nike Universa Capri-Leggings mit mittlerem Halt, hohem Bund und Taschen für Damen
Was sie einzigartig macht: Das eng anliegende, mittelschwere Material sorgt sowohl bei anstrengenden Workouts als auch bei entspannten Spaziergängen für Tragekomfort und Halt. Die Capri-Leggings sind für alle Körpergrößen geeignet und ideal für alle, die einen kürzeren Schnitt bevorzugen. Capri-Hosen liegen voll im Trend, was bedeutet, dass du diese Leggings auch an Erholungstagen tragen kannst.
Tragegefühl: Glatt, aber dennoch weich und stützend für eine schmeichelnde Passform
Material: 76 % Nylon / 24 % Elastan
Häufig gestellte Fragen:
Welche Schuhe passen zu schwarzen Leggings?
Welche Schuhe zu schwarzen Leggings am besten passen, hängt von der geplanten Aktivität ab. Sneaker sind eine gute Wahl – egal, ob für den Alltag oder fürs Training. Wenn es etwas formeller sein soll, entscheide dich für schwarze Stiefeletten mit Absatz.
Sind schwarze Leggings im Jahr 2024 noch in Mode?
Schwarze Leggings sind ein zeitloses Essential für Workouts und lässigen Alltagsstyle. Dank ihrer schlichten Silhouette kannst du schwarze Leggings als Teil eines dezenten Ensembles tragen. Du kannst damit aber auch einem trendigen Outfit einen lässigen Touch verleihen.
Was ist das beste Material für schwarze Leggings?
Welches Material für schwarze Leggings am besten geeignet ist, hängt vom Verwendungszweck ab. Für Workouts brauchst du ein stützendes, feuchtigkeitsableitendes Material, das dich kühl hält. Wenn du die Leggings zu Hause tragen möchtest, entscheide dich für Modelle aus elastischem, weichem Material.
Text: Aemilia Madden