Kinder, die dem Minigolf entwachsen sind und zur Driving Range oder dem Golfplatz wechseln möchten, brauchen die richtige Ausrüstung. Viele (wenn auch nicht alle) Golfplätze haben einen Dresscode, der besagt, dass ein Shirt mit Kragen und eine Golfhose oder ein Rock zu tragen sind. Bevor dein Kind das Eisen schwingt, vergewisser dich, ob dein Golfplatz einen bestimmten Dresscode vorschreibt.

Die beste Golfkleidung von Nike für Kinder entspricht dem Dresscode der meisten Golfplätze. Auf Komfort und Unterstützung wird dabei aber nicht verzichtet. Schau dir diese sechs Nike Golf-Essentials für Kinder an – sie könnten eine noch größere Motivation für junge Spieler:innen sein.

(Verwandter Artikel: Die Top 10 der Nike Golf-Essentials für Einsteiger:innen)