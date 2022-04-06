Die 7 besten Dehnübungen bei Schienbeinkantensyndrom

Das Schienbeinkantensyndrom tritt auf, wenn Muskeln und Knochen am Band-Knochenübergang des Schienbeins ziehen. Das verursacht eine Entzündung. Laut der Cleveland Clinic entsteht das Schienbeinkantensyndrom normalerweise durch dauerhaften physischen Stress im Rahmen von Sport mit hohem Belastungspotenzial, wozu auch das Laufen gehört. Das führt zu Schmerzen. Der Grad der Schmerzen variiert von Sportler:in zu Sportler:in. Einige empfinden ein dumpfes oder scharfes Stechen im Schienbeinbereich, das nach dem Training stärker wird. Andere fühlen während des Trainings nur ein unangenehmes Gefühl, das aber nach Trainingsende zu einem dauerhaften Schmerz wird.

Es gibt einige mögliche Ursachen für das Schienbeinkantensyndrom. Oft tritt es auf, wenn Läufer:innen die Distanz oder die Trainingsintensität zu schnell steigern, schlecht sitzende oder verschlissene Schuhe tragen oder auf hartem Untergrund laufen. Wenn bereits im frühen Stadium richtig auf ein Schienbeinkantensyndrom reagiert wird (Trainingsintensität reduzieren und häufiges Kühlen der betroffenen Region), ist eine Heilung kein Problem. Wenn das Problem jedoch nicht beachtet wird, kann die Verletzung in weiteren Trainingseinheiten immer wieder auftreten und im schlimmsten Fall zu einer Stressfraktur am Schienbein führen.

Läufer:innen haben ein besonders großes Risiko für das Schienbeinkantensyndrom, aber tatsächlich kann diese Verletzung alle treffen, die körperlich aktiv sind. Dazu gehören vor allem Menschen, die Sport mit vielen wiederholten intensiven Bewegungen oder Sprüngen machen wie Gymnastik, Tanzen oder HIIT, und auch bei der militärischen Ausbildung kann das Problem auftreten. Menschen mit Senkspreizfuß, Überpronation und/oder einem sehr steifen Fußgewölbe leiden oft am Schienbeinkantensyndrom.

Wichtig ist, die Laufschuhe regelmäßig zu erneuern. Wer in abgenutzten Schuhen trainiert, verschlimmert das Problem möglicherweise noch, denn wenn die Dämpfung nachlässt, gibt der Schuh nicht mehr genug Halt. Außerdem sollte das Training auf hartem Untergrund – zum Beispiel Beton oder Basketballplätze – vermieden werden, um dem Schienbeinkantensyndrom vorzubeugen. Eine weitere Möglichkeit, das Schienbeinkantensyndrom zu verhindern, ist das richtige Dehnen vor dem Laufen. Das hilf auch im Anfangsstadium der Verletzung.