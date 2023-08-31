Das richtige Styling für Cargohosen

Von allen Y2K-Modetrends, die ein Comeback feiern, ist die Cargohose zweifellos einer der vielseitigsten.

In ihrer ganzen Taschenpracht reichen diese Hosen von baggy und frech bis zu schmal und sportlich und vermitteln einen lässigen Eindruck. Aufgrund dieser Vielfalt werfen sie oft Fragen auf, z. B., wie man Cargos stylt oder was man zu Cargos trägt.

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Die wichtigste Regel für das Styling von Cargohosen besteht darin, sich klarzumachen, dass ein Cargo-Outfit vorrangig ein zweckmäßiges ist, unabhängig davon, ob man die Hose aus praktischen Gründen trägt oder nicht. Daher ist es ziemlich einfach, das richtige Styling für sie zu finden. Basic-Kleidungsstücke wie T-Shirts, Sweatshirts, Jacken und Oversize-Pullover passen alle gut zu Cargos. Bei wärmerem Wetter sind Crop-Tops und Tanktops ideal.

Einen mutigeren Look mit deiner Cargohose erhältst du durch die Kombination aus weiteren funktionalen Pieces wie einer Outdoorjacke und sonnenschützenden Accessoires wie Caps und Sonnenbrillen. Oder entscheide dich für ein monochromes Outfit oder einen Color-Blocking-Look, bei dem du ein paar leuchtende Farben wie helles Grün, helles Gelb, Mandarine und Lila kombinierst.

Ein noch größeres Statement setzt du, wenn du die Cargos mit unerwarteten Pieces kombinierst, z. B. mit einem farbigen Reißverschluss, einem Bodysuit mit Cutouts oder einer Crossbody-Tasche mit Kettengliedern – so wirkt das Ergebnis weniger zweckmäßig und dafür modischer.