College-Essentials: Der Nike Guide

Der Unistart ist ein wichtiger Meilenstein, aber wenn man sein ganzes Leben in ein paar Koffer (und dann in einen wirklich kleinen Schrank im Wohnheim) packt, liegt schon darin eine kleine Meisterleistung.

Das Geheimnis: Du brauchst Ausrüstung, mit der du nahtlos von einer Vorlesung um 8.00 Uhr morgens zu einer Lerneinheit am späten Abend übergehen und zwischendurch noch Workouts im Fitnessstudio absolvieren und ein Mittagessen mit deinen Freund:innen genießen kannst.

In diesem Leitfaden findest du die wichtigsten Artikel von Nike für das Wohnheim, auf die du auf keinen Fall verzichten solltest: etwa stylische Kleidung und Schuhe sowie einen Rucksack, in den wirklich alles passt, was du für den Tag brauchst.