Die besten Nike Stirnbänder zum Laufen
Stylingtipps
Mit diesen leichten und schweißableitenden Stirnbändern von Nike kannst du verhindern, dass du beim Laufen abgelenkt wirst.
Ein hochwertiges Stirnband zum Laufen kann eine kluge und relativ günstige Investition in Laufausrüstung sein. Mit Stirnbändern zum Laufen hältst du Haare und Schweiß aus dem Gesicht und von den Augen fern, sodass du dich ganz auf deine Strecke konzentrieren kannst.
Hier erfährst du, auf was es beim idealen Stirnband zum Laufen ankommt, und du erhältst einen Überblick über das entsprechende Angebot von Nike.
Welche sind die besten Nike Stirnbänder zum Laufen?
Stirnbänder von Nike unterstützen Sportler:innen bei allen Sportarten und Aktivitäten, bei denen ständige Bewegungen und Schweiß sonst Probleme im Gesicht verursachen würden.
Die besten Stirnbänder zum Laufen sollten Feuchtigkeit ableiten, damit Schweiß schnell aus dem Gesicht verdunsten kann und nicht in den Augen brennt. Außerdem sitzen sie bequem auf dem Kopf, rutschen nicht und verursachen keine Schmerzen beim Laufen.
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1.Das beste Stirnband zum Laufen gegen Schweiß: Nike Fury Stirnband
Für besonders verschwitzte Läufe empfehlen wir dir das Nike Fury Stirnband. Dieses Band ist breit und elastisch und verhindert, dass Schweiß über die Stirn in die Augen laufen kann. Mit Nike Dri-FIT verschwindet Schweiß von der Haut und kann schnell verdunsten.
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2.Das beste leichte Stirnband zum Laufen für die Haare: Nike Skinny Haarbänder (8er-Pack)
Bei Sportler:innen mit langen Haaren sorgen die Nike Skinny Haarbänder dafür, dass keine Strähnen ins Gesicht hängen. Diese mehrfarbigen Haarbänder sind dünn und leicht, erhöhen das Gewicht also nicht. Durch ihre robusten, elastischen und kleinen Silikonklammern sitzen sie immer fest.
3.Das beste Stirnband zum Laufen mit verstärktem Halt: Nike Stirnbänder (6er-Pack)
Die klassischen Nike Stirnbänder sind etwas dicker als die dünnen Nike Skinny Haarbänder und eignen sich optimal für Läufer:innen, weil sie etwas breiter sind und sich durch ihr elastisches Band und ihre Silikonklammern zur Fixierung bequem und sicher am Kopf tragen lassen.
4.Bestes Stirnband zum Laufen für Kinder: Nike Swoosh Stirnband für ältere Kinder (6er-Pack)
Das Nike Swoosh Stirnband für ältere Kinder ist für Kinder und Jugendliche gedacht, die viel von einer Aktivität zur nächsten wechseln. Die bunten Bänder sind texturiert, elastisch und mit festen Silikonklammern versehen. Sie können von Hand gewaschen werden und sind so einfach zu reinigen.
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5.Das beste Stirnband mit individueller Passform: Nike Dri-FIT Head Tie
Das Nike Dri-FIT Head Tie ist ebenso mit schweißableitender Nike Dri-FIT-Technologie ausgestattet wie viele andere Nike Stirnbänder zum Laufen, aber seine Passform kann speziell an die/den Träger:in angepasst werden. Wenn dir andere Stirnbänder oft nicht richtig passen, kannst du diesen Style immer genau an deinen Kopf anpassen.
6.Das beste bequeme Stirnband zum Laufen: Nike Textured Twist Knot-Stirnband
Das Nike Textured Twist Knot-Stirnband bietet einen individuellen Look und ein bequemes Tragegefühl. Dieses Stirnband mit seinem Twist-Knoten-Design an der Vorderseite liegt bequem an der Stirn an. Durch das weiche und atmungsaktive Material können Läufer:innen nahtlos von Langstreckenläufen zur Regeneration nach dem Training übergehen.
Text: Julia Sullivan, A.C.E.-zertifizierte Personal Trainerin