Welche Umstandsbekleidung benötige ich als Schwangere oder Mutter?

Dein wachsender Babybauch ist nicht die einzige Veränderung deines Körpers, die du während deiner Schwangerschaft erlebst. Du hast auch mit geschwollenen Händen und Füßen sowie schwereren Brüsten zu kämpfen (um nur wenige Aspekte zu nennen). Aber das heißt nicht, dass du dich mit schlecht sitzender oder unbequemer Kleidung für Workouts zufrieden geben solltest. Dein Körper leistet bereits unglaubliche Arbeit damit, Leben zu schaffen, warum sollte dir also deine Sportbekleidung den Alltag erschweren?

Bequeme Sportbekleidung für Schwangere und Mütter kann beeinflussen, wie du dich während deiner Workouts fühlst. Die meiste Sportbekleidung für Schwangere und Mütter verfügt über elastischere und feuchtigkeitsableitende Materialien sowie über ein funktionales Design für stillende Mütter.

Das heißt, dass du nicht unbedingt nur Kleidung für Schwangere kaufen kannst, wenn du nach Bekleidung für deine Workouts suchst. Auch wenn behauptet wird, dass Umstandsmode den Größen vor der Schwangerschaft entspricht, ist es schwierig, vorherzusehen, wie groß dein Bauch in den kommenden Monaten wird oder was sich für dich gut anfühlt. Am besten solltest du also die Kleidung vor dem Kauf anprobieren.

"Oder bestelle verschiedene Größen online und wähle die Größe, die für dich am bequemsten ist. Wenn dies eine Größe ist, von der du dachtest, dass du sie nie tragen würdest, denke immer daran, dass in dir ein Baby wächst und du es verdient hast, dich wohl zu fühlen", sagt Cassie Shortsleeve, perinataler Gesundheitscoach und Lehrerin sowie Gründerin von Dear Sunday, einer Online-Plattform für Schwangere und Mütter.

Vielleicht passt dir auch eine größere Größe deiner normalen Sportbekleidung sehr gut. "Manchmal ist Umstandsmode nötig, aber manchmal reicht es auch, normale Bekleidung eine Nummer größer zu kaufen", so Shortsleeve.

Um dir dabei zu helfen, während deiner Workouts bequem (und stylish) zu schwitzen, haben wir hier einige Tipps für dich, wie du deinen Kleiderschrank mit der wichtigsten Bekleidung und Ausrüstung für die Schwangerschaft ausstattest.