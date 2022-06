Welche Schuhe eignen sich am besten zum Walking?

Es gibt keine Walking-Schuhe, die für jede Art von Weg passen. Geht dir Komfort über alles, oder legst du mehr Wert auf Schuhe, die sich über lange Strecken gut tragen lassen? Welche Art Gelände hast du auf deinen Wegen am häufigsten unter den Füßen? Und wie wichtig sind dir Design und Farbe, wenn du über neue Schuhe für deine Garderobe nachdenkst?



Ganz gleich, ob es dir um Tragekomfort geht, oder die Laufstrecke, um Stil, oder das Gelände, du wirst immer ein Paar Nike Walking-Schuhe finden, das zu dir passt.



TRAGEKOMFORT



Vielleicht gehst du morgens vor der Arbeit ein paar Kilometer oder spazierst mit Freund:in, Partner:in oder vierbeiniger Begleitung auf verschlungenen Wegen. Du willst Dämpfung und Tragekomfort, und zwar vom ersten Schritt an.



Sieh dich nach Schuhen mit Nike React Dämpfung um. Sie sind weich und responsiv. Und dann such dir ein Paar aus, das auch ein bequemes Obermaterial hat. Ein Nike Flyknit Obermaterial gibt dir Halt, wo du ihn am meisten brauchst und bietet zudem Flexibilität, Atmungsaktivität und ein Gefühl wie in Socken.



STRECKE



Wenn du eine ordentliche Strecke angehst (manchmal bei ordentlichem Tempo), willst du einen effizienten Performance-Schuh. Wähle ein Paar, das dir Stabilität und Halt gibt und eine leichte Stoßdämpfung aus Schaumstoff hat. Nike ZoomX Schaumstoff sorgt dafür, dass deine Energie so gut wie möglich genutzt wird und du es probremlos mit der Distanz aufnehmen kannst.



STYLE



Du willst draußen also die Blicke auf dich ziehen. Auf der Straße, beim Laufen und … sogar beim Einkaufen. Auf bequeme Schuhe musst du deswegen aber nicht verzichten. Zum Glück bieten einige der legendärsten Schuhe von Nike nicht nur Halt und Dämpfung, sondern auch ultimativen Style bei jedem Schritt. Nike Huarache Sneaker sind zum Beispiel eine zeitlose und gleichzeitig kraftvolle Ergänzung für jedes Outfit im 90er-Stil.



TRAIL



Schmutz schreckt dich nicht – du willst Traktion, wenn du im Gelände unterwegs bist. Du bist am liebsten draußen und magst den Matsch unter deinen Sohlen. Wenn das auf dich zutrifft, wähle ein Paar Trail-Laufschuhe mit einem Obermaterial, das deine Füße vor Stock und Stein schützt, einer Mittelsohle, die Dämpfung und Halt bietet, und einer Außensohle mit genügend Traktion für raues Gelände. Trail-Laufschuhe von Nike bieten atmungsaktiven und strapazierfähigen Schutz, sodass deine Füßen bei der Erkundung des Terrains nicht die Luft ausgeht.



DESIGN UND MATERIAL



Achte beim Durchstöbern der Walking-Schuhe von Nike auf diese Schlagwörter, sie werden dir bei der Auswahl helfen.

Zoom: Reaktionsfreudig und leicht; perfekt für Training und Wettkampf

React: Weich, federnd, leicht und langlebig; optimaler Tragekomfort von morgens bis abends

Air: Maximale Dämpfung und Reaktionsfreude für unvergessliche Läufe

Free: Minimal und flexibel für ein natürliches Tragegefühl, das deine Füße fliegen läßt

Shield: Wasserabweisende Schuhe, denn du lässt dich vom Wetter nicht abhalten

Flyknit: Ein eng anliegendes, sockenähnliches Obermaterial, das sich für deine Füße wie eine Umarmung anfühlt

ACG: All Conditions Gear, um dich bei allen Bedingungen nach draußen zu bringen