Die besten Laufhosen von Nike

Laufhosen fühlen sich luftiger an und haben mehr Spielraum als Leggings. Wenn deine Laufhose an deiner Haut reibt oder deine Bewegungen einschränkt, ist sie wahrscheinlich zu klein. Die Laufhose sollte aber auch nicht so weit sein, dass sie sich sperrig anfühlt oder beim Bewegen runterrutscht. Nike bietet sowohl Laufhosen mit schmaler Passform als auch welche in Standardpassform für Damen und Herren, sodass du die bequemste Wahl treffen kannst.