Zoe Schlacter (sier/xier) ist die Künstler:in und Designer:in hinter der Be True-Kollektion 2023 und für markante geometrische Muster sowie auffällige und bunte Grafiken bekannt. Zoes bahnbrechende Designs feiern die LGBTQIA+-Communitys und ihr Vermächtnis.

Die Nike Designer:innen Raveena Bhalara (sie/ihr) und Mansoor Amjed (er/ihm) stellen die Schuhe im Detail vor, während die Künstler:in Zoe Schlacter einen Einblick in den Designprozess und die Inspiration für die Kollektion gibt.

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