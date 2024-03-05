Nike integriert mit dem G.T. Cut 3 erstmals die innovative ZoomX-Schaumstofftechnologie in einen Basketballschuh.

Nike führt die innovative ZoomX-Schaumstofftechnologie mit dem G.T. Cut 3 im Basketball ein
Produktneuheiten
Was macht den G.T. Cut 3 zum ultimativen Basketballschuh?
- Der G.T. Cut 3 ist der erste Basketballschuh von Nike mit einer Mittelsohle aus ZoomX-Schaumstoff, die Spieler:innen hilft, sich mit Top-Speed von der Konkurrenz abzusetzen.
- Die Flywire-Technologie verstärkt das leichte Textilobermaterial des Schuhs und sorgt für mehr Halt im Vorfuß und generell mehr Stabilität.
- Mit dem neuesten Modell der Serie wurde auch eine preisgünstigere Version, der G.T. Cut Academy, sowie eine Linie für ältere und jüngere Kinder auf den Markt gebracht.
Der neue G.T. Cut 3 von Nike ist ein Superstar unter den Basketballsneakern. Er wurde speziell mit Blick auf außergewöhnliche Reaktionsfähigkeit und Traktion entwickelt und bietet optimale Dämpfung, damit du deine Gegner:innen auf dem Court rasant ausspielen kannst. Das Tempo dafür kommt von der Mittelsohle aus ZoomX-Schaumstoff, die es so noch nie in einem Nike Basketballschuh gab.
Dieser Schuh ist das dritte Modell der 2021 veröffentlichten G.T.-Serie, die für beispiellose Ambitionen steht. Die Nike "Greater Than"-Serie umfasst Basketballschuhe, die auf einen ganz bestimmten Aspekt des Spiels ausgerichtet sind. Während alle Schuhe der G.T.-Serie schnelle Richtungswechsel, Stopps, Sprints und Sprünge ermöglichen, geben die einzelnen Modelle den Spieler:innen nochmals einen Leistungsschub genau dort, wo sie ihn am meisten brauchen.
Um den ZoomX-Schaumstoff für einen Basketballschuh zu adaptieren, mussten wir beim G.T. Cut 3 die Reaktionsfähigkeit des Materials übernehmen und gleichzeitig ein besonders bodennahes Tragegefühl beibehalten. Das Ergebnis ist ein Schuh, der noch leichter und reaktionsfreudiger als seine Vorgänger ist: der G.T. Cut 2 und der Air Zoom G.T. Cut.
Bei schnellen Richtungswechsel auf dem Platz brauchst du einen Schuh, der nicht nur leistungsstark, sondern auch stabil ist. Für diesen Zweck wurde leichtes Textilobermaterial verwendet, das mit Flywire-Technologie verstärkt ist, um dem Vorfuß sicheren Halt zu geben. Zur Stabilität des G.T. Cut 3 trägt eine TPU-Komponente bei, die sich um die Seitenwand des Schuhs wickelt. Dazu ist die Außensohle mit einem modifizierten Fischgrätenprofil versehen. Das Profil wurde mithilfe von Druckdiagrammen entwickelt und sorgt in den nötigen Bereichen für mehr Traktion.
Jewell Loyd, Guard bei den Seattle Storm, lobt die Performance des Schuhs auf dem Court. "Der G.T. Cut 3 macht es mir noch leichter, blitzschnell zu stoppen, und verbessert auch meinen Antritt, der wirklich wichtig für mein Spiel ist", so Loyd. "Ich bin nicht die Größte, aber schneller als die Defense, weshalb ich auch meine Würfe gut platzieren kann. Mit meinem Tempo kann ich auch besser Spielzüge machen, wenn ich selbst in der Verteidigung bin. Die Vorteile im Spiel sind einfach enorm."
Bei der Entwicklung dieses neuesten Modells der G.T. Cut-Serie spielte auch die Inklusion eine Rolle. Zum ersten Mal hat Nike ein G.T.-Modell im niedrigeren Preissegment entwickelt. So wie der G.T. Cut 3 ist auch der G.T. Cut Academy ein Schuh für optimale Leistung, mit Fokus auf Tragekomfort, Traktion und Style. Das Zoom Air-Element im Vorfußbereich, der Renew-Schaumstoff und das traditionelle Fischgrätenprofil sorgen für mehr Traktion, wodurch sich der Schuh besonders für Spieler:innen eignet, die auf unterschiedlichen Böden spielen.
Den G.T. Cut 3 gibt es auch für ältere und jüngere Kinder. Die Kindermodelle haben ähnliche Eigenschaften wie der G.T. Cut 3 für Erwachsene, bieten aber zusätzlich eine Cushlon-Mittelsohle und ein modernes Traktionsmuster mit Fischgrätenprofil. Sie wurden entwickelt, um gerade jüngeren Spieler:innen ein sicheres und komfortables Tragegefühl zu geben, wenn sie auf dem Court sind.
Die im November 2023 erstmals vorgestellten Modelle des "Greater Than"-Franchises kamen im Januar 2024 auf den Markt und sind auf Nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.
Häufig gestellte Fragen
Wofür steht Nike G.T.?
Das "G.T." im Namen steht für "Greater Than", eine Serie von Basketballschuhen, die Nike im Jahr 2021 herausgebracht hat. Sie umfasst drei Modelle: den Air Zoom G.T. Cut, den Air Zoom G.T. Run und den Air Zoom G.T. Jump. Ziel der Serie ist es, Basketballschuhe anzubieten, die einen bestimmten Aspekt des Spiels in den Fokus stellen. Ob schnelle Richtungswechsel oder kräftige Sprünge, Spieler:innen sollen dort einen Leistungsschub bekommen, wo sie ihn am meisten brauchen.
Was ist der G.T. Cut 3?
Der G.T. Cut 3 ist das neueste Modell der "Greater Than"-Serie von Nike. Das Highlight des Schuhs ist die Mittelsohle aus ZoomX-Schaumstoff, die Spieler:innen dabei hilft, sich mit Top-Speed von der Konkurrenz abzusetzen. Diese Technologie wird bereits in Nike Schuhen für andere Sportarten eingesetzt, wie z. B. Laufen. In Sachen Basketball und ZoomX ist der G.T. Cut 3 jedoch der erste seiner Art.
Fällt der G.T. Cut 3 groß oder klein aus?
Nein, der G.T. Cut 3 fällt weder groß noch klein aus. Den Unisex-Schuh gibt es in ganzen und halben Größen von 36 bis 52,5.
Wie viel kostet der G.T. Cut 3?
Der G.T. Cut 3 kostet 190 $.
Wie viel kostet der G.T. Cut Academy im Vergleich zum G.T. Cut 3?
Der G.T. Cut Academy kostet 95 $.
Wie viel kostet der G.T. Cut 3 für Kinder?
Der G.T. Cut 3 für Kinder kostet zwischen 65 $ für jüngere Kinder und 105 $ für ältere Kinder.
In welchen Colorways gibt es den G.T. Cut 3?
Der G.T. Cut 3 ist in vier Colorways erhältlich: Summit White / Picante Red / Football Grey / Metallic Silver, Schwarz / Vintage Green / Bicoastal / Malachite, Weiß / Metallic Silver / Sail / Midnight Navy und Light Bone / Vapor Green / Cargo Khaki / Sail.
Text: Erica Brooke Gordon