Nike präsentiert den bahnbrechenden Air Jordan 40

Die Air Jordans von Nike sind seit vier Jahrzehnten ein fester Bestandteil auf dem Spielfeld und setzen Maßstäbe für innovative Technologie, die keine Kompromisse beim Stil eingeht. Diese Schuhe wurden im Laufe der Zeit immer weiter verbessert, um sicherzustellen, dass die Air Jordans die Besten ihrer Klasse bleiben. Jetzt gibt es eine hochmoderne Ergänzung in der Air Jordan Franchise: den AJ40.

Der Air Jordan 40 baut auf dem Jordan-Vermächtnis auf und hat neue Modifikationen, die diesen Schuh für den Game Day einzigartig machen. Der AJ40 ist auf Reaktionsfähigkeit ausgelegt und vermittelt ein explosives Gefühl, damit du dich auf dem Platz (und gegen deine Gegner) locker bewegen kannst.

Der AJ40 ist eine Weiterentwicklung des legendären Air Jordan, den Michael Jordan vor vier Jahrzehnten zum ersten Mal trug. Er bietet kleine Anspielungen auf die Vergangenheit und moderne Überarbeitungen für die nächste Generation von Basketballspieler:innen.