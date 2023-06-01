Neu bei Jordan Brand: Air Jordan 2 Silhouette zu Ehren des legendären Basketballers Howard “H” White

Neu bei Jordan Brand: Air Jordan 2 "H" Wings zu Ehren von Howard "H" White
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Die limitierte Auflage dieses Schuhs ist von der legendären Karriere von "H" in der Jordan Brand und seinen Beiträgen zum Basketballsport auf der ganzen Welt inspiriert.
Text erstmals veröffentlicht am: 1. Juni 2023
Wissenswertes:
- Howard "H" White hat die Basketballwelt geprägt. Zu seinen Ehren bringt Jordan Brand die limitierte Auflage Air Jordan 2 "H" Wings auf den Markt.
- Der Air Jordan 2 "H" Wings ist ab dem 10. Juni in der SNKRS-App erhältlich.
Howard "H" White hat die Basketballwelt geprägt. Zu seinen Ehren und inspiriert durch seine Karriere hat Jordan Brand die limitierte Auflage Air Jordan 2 "H" Wings auf den Markt gebracht. Diese ganz besondere Neuerscheinung des Air Jordan 2 greift die Designdetails, Form und Passform der Originalversion von Hs Lieblingsschuh aus dem Jahr 1987 wieder auf.
Als Hommage an die Kecoughtan High School, an der H seine Basketballkarriere startete, ist der Schuh in den Schulfarben gestaltet — Weiß, Grün und Schwarz. Das Basketballprogramm dieser Schule hat Hs Karriere geprägt: An der University of Maryland wurde er zum herausragenden Point Guard, später wurde er im NBA Draft ausgewählt. Hier spielte er, bis Knieverletzungen seine Basketballkarriere beendeten.
Heute ist H als Vizepräsident von Jordan Brand Affairs seit vielen Jahren eine Leitfigur und Mentor für Jordan Brand. Er ist Mitbegründer von Jordan Brand Wings, einem weltweiten Programm, das Bildungs- und Mentorshipaktivitäten für Jugendliche anbietet.
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Blickfang ist der obere Einsatz mit den handgezeichneten Flügeln. Der untere Teil und das Obermaterial bestehen aus robustem Premium-Leder.
Die Ferse hat ein durchscheinendes Finish mit einem "H"-Logo aus Goldfolie, das an das College-Trikot von H und an den Goldstandard seiner Leistungen erinnert. Auf den Spitzen der Schnürsenkel sind die Worte "Power" und "Belief" zu lesen, die Eigenschaften, die H in die Jordan Brand mit eingebracht hat.
Als grundlegenden Schritt des Community-Förderprogramms der Marke hat H 2015 die Initiative Jordan Brand Wings mitbegründet. Das Programm bietet Jugendlichen Stipendien, Unterstützung und Mentorship, um ihnen den Zugang zu einer höheren Bildung zu ermöglichen.
Zeitgleich mit der Einführung des Air Jordan 2 "H" Wings in diesem Jahr heißt die Marke die Stipendiatinnen und Stipendiaten von Jordan Brand Wings für die Abschlussklasse des Jahres 2027 willkommen. Die 38 motivierten Studierenden stammen aus Los Angeles, New York City, Portland, Chicago, Philadelphia und Charlotte. Dies ist die bislang größte Gruppe des North America Wings-Stipendiums.
Erscheinungsdatum: Der Air Jordan 2 "H" Wings ist ab dem 10. Juni 2023 in der SNKRS-App erhältlich.