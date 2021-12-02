Comment surmonter l'adversité grâce au sport selon le rameur Arshay Cooper

Podcast Trained : Guérir grâce au sport avec Arshay Cooper
Coaching
À chaque coup de rame, cette équipe d'aviron de l'ouest de Chicago exclusivement composée de membres de la communauté noire se dirige vers un avenir meilleur. Écoutez ce témoignage inspirant.
Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.
En grandissant dans l'ouest de Chicago, Arshay Cooper aurait pu tomber entre les mains des gangs. Mais lorsqu'il s'est inscrit pour faire partie de la première équipe d'aviron du pays exclusivement composée de membres de la communauté noire, il a pris en main sa destinée pour prendre la tête de son équipe et se faire une place dans un sport où la diversité était autrefois quasi-inexistante. Aujourd'hui chef cuisinier à succès, auteur et activiste, il fait découvrir l'aviron à d'autres communautés démunies pour offrir aux enfants de meilleures opportunités et perspectives d'avenir. Dans cet épisode de Trained, Arshay discute avec l'animatrice Jaclyn Byrer de la façon dont l'aviron a permis à son équipe de faire face aux traumatismes de leur enfance. À travers des témoignages détaillés de son expérience en tant qu'athlète et mentor, il révèle qu'il ne s'agit jamais d'un manque de talent, mais d'un manque d'opportunités. Il explique également comment nous pouvons tous contribuer à améliorer les communautés dont nous sommes issus.
« Je pense qu'on se battait pour quelque chose de plus grand, bien plus grand que n'importe quelle médaille. Et c'est ça qui a eu le plus gros impact sur notre éducation, nos vies et nos familles. »
Arshay Cooper
Rameur et auteur de A Most Beautiful Thing
Vous avez une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Vous avez un invité ou un sujet à nous suggérer ? Envoyez un e-mail à Jaclyn à l'adresse trained@nike.com et elle verra ce qu'elle peut faire.