Comment faire du sport en toute sécurité après une césarienne selon les spécialistes

Retrouver une pratique sportive après l'accouchement n'est pas une mince affaire, quelle qu'ait été votre expérience. Mais la césarienne présente ses propres défis. « Vous venez de subir une opération abdominale importante et vous devez immédiatement vous occuper d'un nouveau-né », souligne Ann Nwabuebo, kinésithérapeute et physiothérapeute spécialisée dans la santé pelvienne à Philadelphie et fondatrice de Body Connect Physical Therapy.

Si vous vous sentez déjà prête à reprendre le sport, nous avons d'excellentes nouvelles pour vous : les premières recherches montrent que faire de l'exercice après une césarienne peut limiter la douleur pendant votre rétablissement. (Si vous ne vous sentez pas encore d'attaque, n'ayez crainte. Concentrez-vous sur votre repos, votre rétablissement et l'organisation de votre nouvelle vie de parent.)

Bien entendu, avant de vous lancer dans des activités exigeantes, comme un cours de sport ou un run, votre médecin doit approuver la reprise de l'activité sportive, généralement dans les six à huit semaines suivant l'accouchement. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez tout faire et encore moins que tout vous est interdit avant cette date. Les astuces suivantes vous aideront à reprendre une routine confortable, aussi bien avant qu'après l'autorisation de votre spécialiste.