Essayez la session de Power Pilates de Sue Bird

Découvrez comment Sue Bird tire parti du Pilates pour renforcer sa ceinture abdominale, améliorer sa posture et affiner son jeu avec ces trois mouvements. Ces exercices développés pour Sue par son entraîneuse, Susan King Borchardt, sont décortiqués pas à pas pour vous, afin de vous aider à booster vos performances.



On ne devient pas l’une des 20 meilleures joueuses de tous les temps de la WNBA sans un programme de renforcement et d'entretien musculaires en béton. Sue Bird, meneuse des Storm de Seattle et peut-être la meilleure joueuse qu’ait connue la ligue féminine, le sait bien. Elle attribue son état de forme physique général à une arme secrète : le Pilates.



Pour sa coach, Susan King Borchardt, la pratique du Pilates permet à Sue de mieux mobiliser sa ceinture abdominale, de se concentrer sur sa respiration et sa posture et de comprendre son corps et sa force. « Le Pilates constitue une pièce importante et complémentaire du puzzle qu’est l’entraînement de Sue », précise Susan, qui est également consultante en performance sportive pour les Storm. « Ce n’est pas simplement une activité ponctuelle. La magie n’opère que si la pratique est assidue. »