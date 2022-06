Quoi et comment manger pendant la grossesse

D'après Willow Jarosh, l'essentiel, c'est de s'alimenter. La culture du régime (le concept dangereux qui promeut une « bonne » façon de s'alimenter et une silhouette fine pour tout le monde) nous laisse penser qu'il faut se nourrir le moins possible et uniquement lorsque la faim se fait réellement sentir. S'il y a bien un moment où cette pensée est à chasser de votre esprit, c'est lorsque votre volume sanguin se retrouve multiplié par deux pour former un nouvel organe et créer un être humain, alors même que votre quotidien est déjà bien assez compliqué comme cela, affirme-t-elle. Pour résumer : la nourriture apporte de l'énergie et vous aide à vous sentir bien, alors n'hésitez pas à en consommer fréquemment.



Elle recommande aussi de grignoter ou de manger en petites quantités lorsque les nausées ou la place que prend votre bébé dans votre abdomen ne vous permet pas de faire de vrais repas. Il peut donc être judicieux d'avoir sous la main des yaourts, du fromage à pâte dure ou des fruits à coque pour picorer lorsque vous avez faim et vous assurer des apports en nutriments essentiels tels que le calcium et les protéines. Une autre astuce de Dre Amanda Williams, spécialisée en gynécologie obstétrique à Oakland, en Californie, consiste à découper un sandwich en triangles et d'en manger un accompagné d'un fruit toutes les deux heures environ.



Au cours de la journée, consommez certains légumes comme le brocoli ou le chou-fleur afin d'obtenir des fibres et de l'acide folique (trempez-les dans du houmous pour en faire des en-cas). Les poissons gras vivant en eaux froides sont également très bénéfiques pendant la grossesse (merci les oméga-3). N'hésitez donc pas à déguster des salades de thon (pâle, de préférence, pour éviter une trop forte concentration de mercure conformément aux recommandations de la Food and Drug Administration) ou du saumon lorsque vous avez envie d'une assiette copieuse.



Si vous avez du mal à entendre les grondements de votre estomac, ou que vous avez tellement à faire que vous choisissez simplement de les ignorer, vous pouvez toujours établir un planning pour vous assurer de manger régulièrement.