Quels vêtements porter à la salle de sport

Une brassière de sport bien ajustée peut maintenir la poitrine en place, surtout si vous faites des activités à fort impact.

Lorsque vous essayez différents modèles de brassière, visez le confort, le maintien et une matière respirante. Une brassière de sport bien ajustée réduit les mouvements de votre poitrine lorsque vous sautez ou courez, afin de ne ressentir aucune gêne dans vos entraînements.

Le modèle de brassière de sport que vous choisissez dépend de votre taille de poitrine et du type d'activité que vous prévoyez de faire. Pour les petites tailles (bonnets A et B), optez plutôt pour une brassière de compression, conçue pour bien maintenir la poitrine près du corps et éviter les rebonds, généralement sans bonnets individuels intégrés à la brassière. Les brassières de compression sont généralement parfaites pour les entraînements à impact faible à modéré.

Si vous avez une poitrine généreuse, envisagez peut-être une brassière de sport à coque avec des bonnets individuels intégrés pour un maintien accru. Choisissez une brassière avec des bretelles plus larges qui contribuent à répartir le poids uniformément. Et faites attention aux débordements : il vous faut une brassière qui vous couvre suffisamment non seulement sur le devant mais aussi sur les côtés.

N'oubliez pas votre programme après l'entraînement, lorsque vous êtes en sueur et que vous devez mettre votre brassière à laver. Préférez-vous une brassière qui s'enfile par le haut, qui se ferme dans le dos ou pourvue de zips à l'avant pour un retrait facile ? Si vous avez une poitrine généreuse, les brassières équipées de zips et de fermoirs peuvent être plus faciles à retirer.