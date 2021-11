Qu'est-ce que la course d'escaliers ?

De nombreux runners participent à des courses verticales pour collecter des fonds et sensibiliser le public à des grandes causes. Des associations telles que la Cystic Fibrosis Foundation, l'American Lung Association et la Leukemia & Lymphoma Society, par exemple, organisent des courses verticales. Des athlètes de tous niveaux y participent, et beaucoup forment des équipes pour s'entraîner et collecter de fonds=.

Mais il existe bien d'autres raisons de monter les escaliers en tant qu'activité sportive. Que ce soit en courant ou en marchant, monter des escaliers constitue un entraînement très intensif. C'est un excellent moyen d'augmenter les performances cardio-respiratoires, d'améliorer la puissance et l'endurance du bas du corps et de travailler la persévérance.

Selon certaines études, monter des escaliers participe également à améliorer le métabolisme, l'équilibre dynamique, le rythme cardiaque au repos, l'énergie quotidienne et la cognition. Chez les personnes âgées, cette pratique est même corrélée à une réduction du risque de chutes, de troubles cardiovasculaires et de mortalité toutes causes confondues.

Si ces avantages sont considérables sur le plan de la santé, les vétérans de la course verticale affirment que ses bénéfices vont bien au-delà de l'aspect physique. Sproule Love pratique la course verticale en compétition depuis la fin des années 90, lorsqu'il a effectué sa première Empire State Building Run Up (ESBRU). C'est aujourd'hui un des meilleurs runners américains de course verticale et il participe à des compétitions dans le monde entier. En 2019, il a terminé l'ESBRU en 12 minutes et 16 secondes, occupant la sixième place au classement général et devenant ainsi le meilleur finisher américain.

« La course verticale est sans pitié, déclare Sproule Love, mais l'escalade d'un immeuble procure un sentiment d'accomplissement incomparable. C'est viscéral. Les êtres humains aiment se retrouver au sommet… au zénith… et c'est là que la course verticale vous amène. » Il ajoute que s'entraîner pour une course verticale est un moyen très simple et efficace de rester en forme. Et si, comme Sproule Love, vous êtes un athlète qui concilie son sport avec une vie de famille et une carrière, cela peut s'avérer extrêmement utile.