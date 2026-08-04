Nike Kobe 10 Protro : réinventer le design de 2015
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Plus de dix ans après que Kobe Bryant a porté pour la première fois la Kobe 10 Protro, elle revient avec une nouvelle empeigne souple en mesh encore plus respirant, un amorti amélioré et un système d'adhérence conçu pour les exigences du basket d'aujourd'hui.
La Nike Kobe 10 Protro est arrivée. Lancée en 2015, la Kobe 10 revient en version Protro (performance rétro) avec des améliorations majeures au niveau de l'empeigne, de l'amorti, de l'adhérence et de la semelle extérieure. Il ne s'agit pas d'une réédition. Chaque élément de la chaussure a été analysé, testé et amélioré avec soin.
Points clés à retenir
- La Nike Kobe 10 Protro intègre une empeigne en mesh technique redessinée, pour plus de respirabilité et de souplesse.
- Remplaçant la semelle intermédiaire d'origine, la mousse Cushlon 3.0 est combinée à une nouvelle unité Zoom Strobel sur toute la longueur pour plus de réactivité et un meilleur ressenti du terrain.
- Le motif d'adhérence de la semelle extérieure a été repensé grâce à la conception assistée par ordinateur, tout en restant fidèle à l'intention du modèle d'origine.
- L'aile en fibre de carbone à l'avant-pied, un détail emblématique de la Kobe 10 qui assure une meilleure stabilité, a été conservé à l'identique.
- Une version Flyknit de la Kobe 10 Protro sortira également en 2027. Elle offrira un maintien plus dynamique et inclura également de la mousse ZoomX sous le pied à la place de la mousse Cushlon 3.0.
- Le coloris « Halo » marque le lancement de la Kobe 10 Protro, ouvrant la voie à de nombreuses autres déclinaisons, dont certains coloris traditionnels.
Qu'est ce qui change dans la Nike Kobe 10 Protro ?
Le processus Protro repose sur un objectif précis. L'équipe produit de la Kobe l'explique ainsi :
« À chaque fois que nous faisons une version Protro d'un modèle, nous cherchons à faire évoluer toutes les composantes de la chaussure. De l'empeigne à la semelle, nous voulons apporter des améliorations majeures. »
Voici les éléments qui ont changé sur la Kobe 10 et pourquoi.
Empeigne : plus respirante, plus souple
La Kobe 10 d'origine était la toute première chaussure de la série Kobe à utiliser une empeigne en tissu sans couture. La version Protro s'inscrit dans cette continuité, mais va encore plus loin. Le mesh technique a été repensé avec une structure de renfort profilée qui crée des ouvertures en mesh visibles sur l'empeigne et le côté de la chaussure. Tu peux voir les différentes épaisseurs et sentir la différence dès que tu fléchis le pied.
L'objectif, tel que décrit par l'équipe produit de la Kobe, était d'adopter une démarche « intentionnellement minimaliste tout gardant un niveau de maintien identique, pour une meilleure respirabilité ».
Une bande de maintien à l'avant-pied garantit une parfaite stabilité malgré le retrait de matière, pour que la respirabilité ne se fasse pas au détriment du maintien. La forme a également été légèrement élargie à l'avant-pied pour offrir plus d'espace.
Semelle intermédiaire : mousse Cushlon 3.0 et unité Zoom Strobel sur toute la longueur
La Kobe 10 d'origine intégrait de la mousse Lunarlon avec une unité Zoom au talon. La Protro les remplacent par de la mousse Cushlon 3.0, une formulation plus récente et plus réactive, enveloppée dans une structure extérieure plus souple. Le renfort en TPU maintient la mousse en place sous la pression de l'effort, un élément clé pour éviter que la souplesse de l'amorti n'absorbe l'énergie au lieu de la renvoyer.
La plus grande amélioration est l'ajout de l'unité Zoom Strobel sur toute la longueur, une fine couche d'amorti intégrée directement à la semelle intérieure. Positionnée plus près du pied qu'une unité Zoom placée sous la semelle, elle offre une sensation de réactivité et d'amorti sur l'ensemble de la semelle intérieure, en particulier à l'avant-pied, qui pouvait paraître un peu fine sur le modèle d'origine après un usage prolongé. Cette modification, qui a déjà fait ses preuves sur d'autres modèles Nike Basketball, permet à la Kobe 10 Protro de s'aligner sur les tendances actuelles en matière de conception des semelles.
Semelle extérieure : adhérence générative, repensée pour le jeu d'aujourd'hui
La Kobe 10 était considérée comme la meilleure de sa catégorie en matière d'adhérence lors de son lancement, mais comme l'explique l'équipe produit, il s'agissait de la « meilleure de sa catégorie pour l'époque».
Lorsqu'ils ont soumis le motif d'origine aux tests d'usure pendant le développement de la Protro, les résultats n'étaient pas à la hauteur. L'équipe s'est donc replongée dans les fichiers de conception d'origine,
et ce qu'elle a découvert s'est révélé très instructif. La semelle extérieure d'origine s'appuyait sur un motif d'adhérence dérivé des données de mouvement du Nike Sport Research Lab : elle n'avait pas été dessinée de manière arbitraire. La version Protro rétablit cette logique. Les motifs vont du talon à l'avant-pied pour un maintien latéral et médial, tandis que les motifs perpendiculaires assurent l'arrêt vers l'avant et vers l'arrière. Le rendu visuel diffère du modèle d'origine, mais la science sous-jacente reste la même.
Les tests d'usure ont montré une nette amélioration des scores d'adhérence entre le premier et le deuxième cycle de développement.
« Nous l'avons fait intentionnellement, avec une vraie démarche scientifique derrière », explique un membre de l'équipe produit de la Kobe.
Qu'est-ce qui reste identique ?
L'aile en fibre de carbone à l'avant-pied, positionnée sous la trépointe près du petit orteil pour un maintien latéral lors des changements de direction, reste inchangée. C'est l'un des détails structuraux les plus emblématiques de la Kobe 10, et il est préservé tel quel sur la version Protro.
Le message légendaire de Kobe est également conservé. C'est le message caché en relief que Kobe a commencé à apposer sur la semelle intermédiaire de différentes versions de ses chaussures signature. Il s'agit de sa devise : « Endure and Conquer » (Résister et conquérir).
Kobe 10 Protro : mesh technique vs Flyknit
La Kobe 10 Protro est proposée avec deux types d'empeigne différents, en fonction des besoins.
La version en mesh technique est le modèle idéal pour un usage quotidien. Elle offre de l'amorti, de la réactivité et une conception taillée pour le jeu. Le coloris prend vie grâce aux imprimés et aux textures travaillés sur l'empeigne : le rendu visuel reflète directement l'esprit du modèle.
La version Flyknit constitue par définition la déclinaison Élite. L'empeigne enveloppe le pied avec plus de précision, l'amorti (de la mousse ZoomX au lieu de la mousse Cushlon) est plus léger et plus réactif sous le pied, et les câbles de laçage réglables permettent d'ajuster le maintien.
L'équipe produit a retracé la position de la Flyknit dans les modèles Kobe jusqu'à ses origines :
« Les modèles Élite sont arrivés à l'approche des playoffs », explique Indy Ashford, Product Manager des modèles Kobe. « Kobe cherchait sans cesse ce petit plus, ce gain d'une seconde qui lui permettait de se retourner plus vite ou simplement d'être un peu plus réactif. »
Dates de sortie de la Nike Kobe 10 Protro
Les sorties de la Kobe 10 Protro ont été échelonnées sur 2026 et 2027. Les versions en mesh technique sortiront en premier ; les modèles Flyknit seront lancés en 2027. Les dates de sortie sont annoncées sur Nike SNKRS et Nike.com avant chaque lancement.
Nike Kobe 10 Protro : FAQ
Quelles sont les dates de sortie de la Kobe 10 Protro ?
Les sorties de la Kobe 10 Protro ont été échelonnées sur 2026 et 2027. Les versions en mesh technique sortiront en premier ; les modèles Flyknit seront lancés dans un second temps. Les dates exactes seront annoncées sur Nike SNKRS et Nike.com avant chaque lancement.
Dans quels coloris la Kobe 10 Protro sortira-t-elle ?
Les coloris déjà confirmés pour la Kobe 10 Protro incluent « Halo » et « Blue Lagoon ». D'autres coloris seront annoncés au fil des prochains lancements.
Quelle est la différence entre la Kobe 10 Protro en mesh technique et en Flyknit ?
La version en mesh technique utilise la mousse Cushlon 3.0 et une unité Zoom Strobel sur toute la longueur. C'est l'option la plus graphique, et son prix est inférieur. La version Flyknit contient de la mousse ZoomX pour plus de légèreté et de réactivité, avec une conception Flyknit ciblée par zone et des câbles pour un maintien dynamique.
Que sont les modèles Kobe Protro ?
Les modèles Kobe Protro sont des versions améliorées des chaussures signature d'origine de Kobe Bryant. Chaque modèle Protro intègre une technologie de performance moderne (de nouvelles mousses, des matériaux innovants, une meilleure adhérence…) à une silhouette Kobe culte, tout en préservant l'identité du modèle d'origine. Les versions Kobe Protro comprennent déjà les Kobe 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 et maintenant aussi la 10.
Que dit le message caché sur la Kobe 10 ?
Kobe Bryant a commencé à intégrer ce message caché dans ses chaussures à partir de la Kobe 5. Le code de la Kobe 10 est le suivant : « Endure and Conquer » (Résister et conquérir). Il est gravé en relief sur la semelle intermédiaire et conservé sur la version Protro.