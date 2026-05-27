Nike Air Works : des modèles Air Max imprimés en 3D de 8 villes à travers le monde
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Le programme inaugural de mai 2026 réunit huit designers internationaux au siège international de Nike pour créer des chaussures Air Max imprimées en 3D en édition limitée. Voici ce qu'il faut savoir sur les prochains lancements Air Max avant le Air Max Day 2027.
- Air Works est un programme de recherche, de développement et de design, dont la première édition aura lieu en mai 2026. Il réunira des designers prometteurs de huit villes du monde au siège de Nike à Beaverton, dans l'Oregon, pour trois jours d'apprentissage intensif et de mentorat aux côtés des designers et des ingénieurs de Nike.
- L'objectif d'Air Works est de s'appuyer sur les quatre décennies d'innovation Air de Nike pour assurer le futur de Nike Air par une collaboration entre les experts de Nike et les personnes qui portent les chaussures.
- Chaque designer développera son propre style Air Max imprimé en 3D, créé en partenariat avec Zellerfeld Shope Company, qui reflète sa personnalité et son propre style, tout en rendant hommage à sa culture et à sa communauté.
- Le programme se termine par le lancement du modèle Air Max en édition limitée de chaque participant à Air Works, qui sera célébré dans son entourage tout au long de l'année à venir, jusqu'au Air Max Day 2027.
Depuis 1978, avec le lancement de la technologie d'amorti révolutionnaire Air de Nike et le lancement des produits Nike Tailwind, les designers innovent en s'inspirant du style emblématique de la Nike Air Max et acquièrent de nombreux fans fidèles à travers le monde.
Aujourd'hui, Nike développe un nouveau programme passionnant, Air Works, pour inspirer la nouvelle génération de design et d'innovation Air Max. Le tout premier programme mondial de recherche, de développement et de design Air Max de Nike Sportswear, qui se tiendra du 11 au 14 mai 2026, réunira huit designers émergents de villes du monde entier sur le campus Philip H. Knight de Nike à Beaverton, dans l'Oregon.
« Air Works a pour but de célébrer l'impact culturel d'Air Max et d'inviter un groupe restreint de créateurs du monde entier à dessiner son avenir », explique Andy Caine, vice-président et directeur créatif de Nike Sportswear. « C'est aussi l'occasion de plonger au cœur de l'histoire, de l'innovation et de l'inspiration Air Max et d'associer des perspectives extérieures aux outils, aux talents et aux capacités propres à Nike pour redéfinir ce que représente Air Max pour cette génération. »
Originaires de Pékin, Londres, Los Angeles, New York, Paris, Shanghai, Séoul et Tokyo, ces designers prometteurs apprendront et travailleront aux côtés des designers de produits et des ingénieurs de Nike, qui seront leurs mentors et leur enseigneront des connaissances pratiques. Ils s'appuieront sur quatre décennies d'innovation Air Max afin d'inspirer une nouvelle génération d'amateurs de sneakers, de drops exclusifs et detechnologie de chaussures Nike imprimées en 3D.
Ce programme de trois jours proposera une immersion complète dans l'univers Air Max, avec une collaboration directe entre designers internationaux, mentors internes et collaborateurs externes. En outre, cette première promotion de designers Air Works acquerra de nouvelles connaissances et perspectives en visitant les usines de fabrication, les laboratoires de recherche et les studios de design de Nike, notamment l'usine Air Manufacturing Innovation de Nike, le Nike Sport Research Lab, le Department of Nike Archives, le Blue Ribbon Studio et le Bowerman Footwear Lab.
Forts de ces nouvelles connaissances et perspectives, les designers développeront des modèles Air Max imprimés en 3D uniques, créés en partenariat avec Zellerfeld, qui reflètent leur propre style et personnalité tout en célébrant leurs origines.
C'est au terme de cette rencontre de trois jours que le programme atteindra réellement son aboutissement. Chaque créateur lancera sa propre version en édition limitée de sa chaussure, destinée à ses amis et à sa famille, qui sera célébrée dans son entourage tout au long de l'année à venir, jusqu'au Air Max Day 2027, l'événement annuel de Nike qui marque le lancement des derniers modèles Air Max et le retour de coloris très appréciés.
FAQ
Qu'est-ce que Nike Air Works ?
Air Works est le tout premier programme mondial de recherche, de développement et de design Air Max de Nike Sportswear. Il réunit huit designers émergents du monde entier au siège de Nike pour trois jours d'apprentissage et de mentorat aux côtés des designers et des ingénieurs de Nike.
Quand se déroule Nike Air Works ?
Le programme se déroule du 11 au 14 mai 2026, et les chaussures seront ensuite lancées tout au long de l'année, jusqu'en mars 2027 (Air Max Day).
Les chaussures Nike Air Works sont-elles disponibles à l'achat ?
Les chaussures sont proposées en édition limitée pour l'entourage des designers.