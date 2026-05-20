Voici la Nike ACG Zegama Hike : robuste sur les sentiers, confortable pour les pieds

Les besoins évolutifs des athlètes outdoor ont inspiré la création de la Zegama Hike, qui répond à leur exigence de chaussures de randonnée robustes et protectrices, tout en restant agréables à porter tout au long de la journée.

Afin d'obtenir des informations précises sur la conception et le design, ACG a collaboré avec des athlètes du monde entier pour tester la Zegama Hike dans des conditions réelles, garantissant résistance, constance et confort. Des randonnées quotidiennes dans des lieux comme l'Oregon et les Alpes suisses aux sorties avec des clubs de running et des athlètes universitaires dans diverses villes, la Zegama Hike a été mise à l'épreuve.

Sur la base des informations recueillies, les développeurs ont modifié la Zegama Hike pour offrir plus d'espace à l'avant-pied et au niveau des orteils, assurant un confort longue durée. Pour une sensation d'amorti et une réactivité inégalées, la chaussure est munie d'une base en mousse superposée.

De plus, cette chaussure de randonnée performante propose un système d'ajustement optimal pour maximiser la stabilité et la sécurité à chaque pas, assurant le maintien du talon et de la cheville lors des montées et descentes.

La Zegama Hike a également été conçue pour résister. L'empeigne comprend des renforts en caoutchouc, des protections renforcées au niveau des orteils et du talon, ainsi qu'une guêtre ajustée autour de la cheville, empêchant les débris de sentier d'entrer et te gardant à l'aise pendant des heures. De plus, sa base élargie te procure une stabilité et un contrôle améliorés, surtout en descente. Ces ajouts ingénieux te permettent de progresser facilement et en toute confiance sur des sentiers escarpés et rocailleux, même enportant ton équipement.

En termes de résistance, l'élément le plus notable de la Zegama Hike est sans doute sa semelle Vibram Megagrip. Elle assure une adhérence optimale sur toutes les surfaces, qu'elles soient humides ou sèches, pour que tu partes l'esprit tranquille.

Côté style, la Zegama Hike se distingue nettement des boots de randonnée habituels, avec son allure marquée et le design distinctif d'ACG. La Nike Zegama Hike sera disponible en vert menthe en juillet 2026 sur AllConditionsGear.com et chez certains revendeurs.