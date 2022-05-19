Comment pratiquer la gratitude et la grâce selon Tunde Oyeneyin

Podcast Trained : Choisissez la gratitude avec Tunde Oyeneyin
Coaching
Tunde Oyeneyin pense que rien n'est impossible. L'athlète Nike, monitrice de vélo, ancienne maquilleuse et auteure nous explique pourquoi.
Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.
La réputation de Tunde Oyeneyin en tant qu'icône sportive a mis 36 ans à s'établir. Et selon la coach personnelle et monitrice de vélo, tous les plus beaux moments de sa vie n'auraient pas été possibles sans les plus pénibles. Dans cet épisode, Tunde nous parle des hauts et des bas de sa vie et de sa carrière. Nous découvrirons comment le décès de sa mère l'a aidée à s'améliorer, en quoi douter de soi-même permet de stimuler le changement et la façon dont les opportunités manquées peuvent nous orienter vers le bon chemin. L'histoire de Tunde est synonyme de bénédictions, de gratitude et d'accomplissement de ses rêves.
« Lorsque je m'autorise à lâcher prise sans savoir ce qui m'attend, c'est là que les plus grandes avancées se produisent. »
Tunde Oyeneyin
Athlète Nike et monitrice de vélo en salle
Vous avez une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Vous avez un invité ou un sujet à nous suggérer ? Envoyez un e-mail à Jaclyn à l'adresse trained@nike.com, et elle fera son possible pour y répondre.