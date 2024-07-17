Les meilleurs sous-vêtements Nike pour homme
Guide d'achat
Des boxers confortables du quotidien aux modèles résistants pour les activités en extérieur les plus intenses, voici un guide des meilleurs sous-vêtements Nike pour homme.
Imagine la scène : tu es en plein footing, et ton sous-vêtement n'arrête pas de remonter. Ou encore : tu as fait une balade sous le soleil, mais tu dois maintenant te rendre à un rendez-vous. Le problème ? Tu te sens moite au niveau de l'aine. Ces tracas du quotidien peuvent ruiner ta journée.
Alors pour éviter ça, choisis le meilleur vêtement première couche. Un sous-vêtement adapté t'aidera à rester au sec, à l'aise et en confiance tout au long de la journée, de tes rendez-vous pros jusqu'à l'apéro. Que tu sois plutôt boxer, boxer long ou short, Nike a le sous-vêtement pour homme idéal qui répondra à tes besoins.
Sous-vêtement en coton du quotidien pour homme
Le boxer en coton extensible Nike Dri-FIT Essential est un modèle en coton incontournable pour homme. Composé de 95 % de coton et de 5 % d'élasthanne, il offre juste ce qu'il faut d'élasticité pour te permettre de bouger confortablement et librement. La technologie Dri-FIT de Nike t'aide à rester au sec et à l'aise du bureau à la salle. La braguette fonctionnelle assure davantage de commodité et l'ourlet large évite les plis.
Fais ton choix parmi les boxers, disponibles en lot de trois dans neuf combinaisons de couleurs différentes, ou les boxers longs, proposés dans deux coloris différents.
Sous-vêtement pour les entraînements intenses pour homme
Pour les entraînements intenses, il te faut un bon maintien et une liberté de mouvement totale. Le boxer Nike Dri-FIT Essential Micro est en microfibre, une matière qui offre une sensation de douceur incomparable. La technologie anti-transpiration te permet de rester au sec et à l'aise pendant les entraînements les plus intenses. Ses ourlets larges assurent un bon maintien et les coutures plates évitent les irritations. Il est dispo par lot de trois dans cinq couleurs différentes. Un slip de sport et un boxer long sont également disponibles.
Autres options à envisager : le boxer Nike Dri-FIT Ultra-Stretch Micro. Il est extensible, léger, quasiment imperceptible et a un ourlet large. Tu peux aussi opter pour le boxer ultra-doux Dri-FIT Reluxe pour homme. Il est ultra-extensible et conçu pour tous types d'activités. Sinon, il y a aussi le modèle Dri-FIT ADV Micro, avec son tissu en mesh extensible et respirant.
Sous-vêtement pour homme à porter sous un short
Si tu dois porter un short à cause de la météo ou d'une activité spécifique, autant que ton sous-vêtement ne dépasse pas. Pour ça, privilégie les ourlets courts. Composé de polyester et d'élasthanne, le sous-vêtement Nike Dri-FIT Ultra Stretch Micro intègre un tissu doux brossé et extensible, pour bouger librement, peu importe ce que la journée te réserve. En plus, la technologie anti-transpiration Dri-FIT t'aide à rester au sec et à l'aise toute la journée. L'ourlet large l'empêche de remonter et la braguette fonctionnelle assure davantage de commodité. Choisis un lot de trois en noir ou en noir et vert fluo.
Sous-vêtement de running pour homme
Pour plus de protection et de compression pendant tes runs, opte plutôt pour un boxer long. Le modèle idéal : le sous-vêtement Dri-FIT Ultra Stretch Micro pour homme. Le tissu extensible te permet de rester à l'aise et de bouger librement pendant les longs runs. En plus, l'ourlet large facilite le maintien. Choisis un lot de trois en noir ou noir avec des nuances de gris.
Rédaction : Erica Brooke Gordon