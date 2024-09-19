Les meilleurs shorts de basket Nike pour enfant
Guide d'achat
Des shorts stylés et confortables pour jouer comme les pros.
Fouler les parquets de la NBA ou jouer pour le plaisir : quel que soit leur objectif, les jeunes athlètes ont besoin d'un bon short de basket.
Tissu anti-transpirant. Coupe ample pour les moves les plus rapides. Taille élastique qui ne glisse pas : les meilleurs shorts de basket pour enfant permettent de rester focus sur le match. Avec l'équipement adapté, les enfants ont tout pour devenir les LeBron, Sabrina Ionescu ou Giannis de demain.
Et quand tu as trouvé le bon short de basket, tu peux compléter le look avec un t-shirt, un maillot et des chaussures de basket Nike.
Ci-dessous, voici les meilleurs shorts de basket Nike pour enfant.
1. Short Nike Dri-FIT Elite 23
Le short Nike Dri-FIT Elite 23 pour enfant convient aussi bien pour les matchs improvisés que pour les week-ends de compétition. Avec la technologie Dri-FIT signature légère et anti-transpirante, on reste au frais et à l'aise, même quand on se donne à fond sur le parquet.
Les empiècements en mesh laissent l'air circuler. La coupe ample et décontractée assure une grande liberté de mouvement pour les lay-ups. Et en plus, ce short se décline en plusieurs coloris : trouve le modèle assorti à la couleur du maillot de son équipe favorite.
2. Short Nike Dri-FIT Elite
Sobre, stylé et conçu pour gagner. Si tu veux un short de basket pour enfant à la fois simple et pratique, ne cherche pas plus loin. Technologie Dri-FIT, taille élastique ajustée : avec ce combo gagnant, on est toujours focus sur le jeu. Le design noir cache la transpiration ou la saleté durant les matchs en extérieur. Et ça, ça facilite la lessive !
3. Short Nike DNA
Ce short de basket pour enfant se veut fonctionnel, aussi bien sur le terrain qu'au quotidien. Il intègre une poche à zip pratique et une taille élastique avec cordon de serrage. Et avec la longueur d'entrejambe de 13 cm, il est parfait pour les enfants qui préfèrent porter des shorts plus courts, qui arrivent au-dessus du genou.
4. Short Nike Dri-FIT DNA
Rien ne vaut la légèreté du tissu en maille Dri-FIT pour rester au frais quand on court dans tous les sens. Avec ce short de basket ample pour enfant, on est toujours à l'aise, quelle que soit la durée de l'entraînement. La bande rayée à l'ourlet apporte une touche sportive. Les poches latérales et la poche à zip sont très pratiques pour ranger un snack.
5. Short Nike Dri-FIT
Perfectionner son jeu de jambes, marquer des paniers… Peu importe l'exercice : le confort, c'est essentiel pour s'entraîner. Ample et léger, ce short de basket pour enfant coche toutes les cases. Son Swoosh oversize et ses coloris iconiques en font un must-have du dressing des jeunes athlètes.
6. Short Nike Dri-FIT Elite pour tout-petit
Et pour les tout-petits qui rêvent de suivre les traces de Stephen Curry, ce short de basket culte est parfait pour s'initier au dribble. Avec ce modèle respirant, on bouge en toute confiance, quel que soit son niveau de jeu.
Rédaction : Aemilia Madden