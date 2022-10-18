Les meilleurs leggings Nike par temps froid
Guide d'achat
Que vous vous prépariez pour un run alors que les températures sont négatives, ou que vous installiez tranquillement pour regarder votre émission préférée, ces leggings Nike sont conçus pour vous offrir un maximum de confort par temps froid.
Les leggings d'hiver sont des vêtements incontournables lorsque les températures baissent. Un legging doux et confortable peut être porté seul, ou en superposition avec d'autres vêtements, comme un pantalon de ski ou une jupe, pour un maximum de chaleur.
Pour un run par temps froid au petit matin, une session de ski ou un moment de détente dans votre canapé, les leggings d'hiver de Nike sont des alliés parfaits pour de nombreuses activités. Voici comment trouver le modèle idéal.
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1.Legging taille mi-haute Nike Therma-FIT One
Ce modèle présente toutes les caractéristiques d'un legging de running chaud et confortable. Fabriqué dans un tissu résistant et opaque avec une coupe ajustée qui épouse parfaitement la silhouette, il intègre la technologie Nike Therma-FIT de Nike, pour une gestion optimale de la chaleur corporelle par temps froid. Il est également doté de deux poches dissimulées à la taille pour ranger vos essentiels en toute sécurité, comme vos clés ou votre téléphone.
2.Legging de running Nike Storm-FIT Phenom Elite
Le legging de running Nike Storm-FIT Phenom Elite est indispensable quand il y a de la pluie, du vent, ou qu'il fait froid. Ce modèle est fabriqué dans un tissu coupe-vent et déperlant, avec une maille spéciale à l'arrière des jambes qui assure une respirabilité optimale.
De plus, il intègre des bandes à motifs réfléchissants sur l'ensemble du vêtement, pour offrir une visibilité optimale sur les routes et les sentiers. Et n'oubliez pas, même si nos leggings sont conçus pour affronter les éléments, il est parfois plus judicieux de s'entraîner sur un tapis de course.
3.Nike Pro Therma-FIT ADV
Ce legging offre une sensation de robustesse et de maintien, et une doublure en polaire douce. Ces atouts en font un modèle idéal pour vos randonnées par temps froid, ou à porter sous un pantalon. Il intègre lui aussi la technologie Therma-FIT, pour vous garder bien au chaud même lorsque les températures chutent.
4.Legging de running Nike Dri-FIT AeroSwift
Un legging d'hiver léger et respirant est un vêtement indispensable pour les runners et les runneuses d'élite. Le modèle Nike AeroSwift est conçu pour offrir une liberté de mouvement optimale à chaque foulée. Confectionné dans une matière côtelée qui évacue la chaleur, il est doté d'une taille perforée « Flyvent » qui assure une meilleure ventilation. Grâce à sa doublure spéciale intégrée et à son tissu offrant un excellent maintien, ce legging résistera sans faillir aux températures les plus froides.
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5.Legging de running Nike Dri-FIT Challenger
Avec sa taille élastique intégrée dotée d'un cordon de serrage extérieur permettant de personnaliser la coupe et sa technologie Dri-FIT qui évacue la transpiration, le legging Nike Dri-FIT Challenger est un modèle parfait pour l'entraînement comme pour le quotidien. Le tissu Nike Power est isolant et procure une sensation de maintien tout en offrant une élasticité optimale.
6.Legging de running Nike Repel Challenger
Restez au chaud et au sec même en cas d'intempéries avec le legging Nike Repel Challenger. Chaque modèle est fabriqué dans un tissu déperlant qui est à la fois doux, lisse et extensible. Pas besoin de réajuster votre tenue pendant votre run : concentrez-vous uniquement sur les kilomètres à venir.
Rédaction : Julia Sullivan