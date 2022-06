Quelles sont les meilleures chaussures de basketball Nike ?

Avant de choisir une chaussure, vous devez vous familiariser avec les principaux composants d'une chaussure de basketball. Il y a trois parties principales d'une sneaker de basketball auxquelles il faut prêter attention, en gardant à l'esprit votre corps, votre poste et votre style de jeu.



L'empeigne

L'empeigne de la chaussure de basketball peut contribuer au maitien de la cheville, notamment lors des mouvements multidirectionnels et des déplacements rapides. Elle peut également offrir une protection contre les chocs. L'empeigne se décline en trois niveaux : montante, mi-montante et basse.

Les chaussures montantes offrent un soutien et une stabilité maximum de la cheville, mais elles sont aussi les plus lourdes parmi les trois styles d'empeigne. Les joueurs qui ont tendance à se blesser aux chevilles apprécieront leur col haut et leur rembourrage. Les joueurs plus grands et plus agressifs, comme les pivots et les ailiers forts, peuvent choisir une chaussure montante car elles offrent un confort maximal. Ceux qui apprécient l'héritage du style b-ball pourraient se tourner vers des baskets montantes classiques comme les Nike Air Force ou les Converse Chuck Taylors.

Les chaussures basses sont celles qui offrent le moins de maitien au niveau de la cheville mais qui vous permettent de générer le maximum d'agilité et de vitesse. Les chaussures basses sont légères et flexibles, donc idéales pour les meneurs et les ailiers. Choisissez parmi une large gamme de Air Jordans si vous recherchez une chaussure qui pourra vous aider à prendre votre envol.

Les chaussures mi-montantes sont idéales pour les joueurs polyvalents car elles offrent un juste milieu entre la chaussure haute et la chaussure basse. Les chaussures mi-montantes sont plus flexibles que les chaussures montantes car l'empeigne se situe juste à la base de la cheville, ce qui permet une plus grande mobilité des articulations et vous permet de rester agile tout en restant bien ancré dedans. Elles sont également plus légères que des chaussures montantes mais toujours légèrement plus lourdes que des chaussures basses.

Selon l'American Academy of Podiatric Sports Medicine (AAPSM), 68 % des joueurs de la NBA portent une chaussure montante, 15 % une chaussure mi-montante et 10 % une chaussure de basketball basse pour jouer régulièrement. L'AAPSM recommande que le choix d'un joueur se porte sur ce qui lui correspond le mieux.



Le système de fermeture est une autre caractéristique importante de l'empeigne. Si les lacets sont les plus courants, vous trouverez peut-être des systèmes combinés offrant une plus grande sécurité. Par exemple, certains modèles Nike Zoom Freak sont dotés d'un strap à scratch moulé qui enveloppe la partie inférieure des lacets pour aider à réduire les mouvements du pied à l'intérieur de la chaussure.



La semelle intermédiaire

Située au milieu de la chaussure, la semelle intermédiaire d'une chaussure de basketball offre un amorti et un confort qui permettent de réduire la fatigue et le stress physique. La semelle intermédiaire doit être souple mais suffisamment solide pour amortir les chocs subis par le pied pendant un match. Vous pourriez rechercher des découpes dans la mousse car elles permettent de réduire son poids et d'offrir une réactivité optimale. Les caractéristiques extérieures de la chaussure peuvent s'avérer utiles, comme un renfort externe en TPU léger et résistant intégré dans la partie extérieure de la semelle intermédiaire de la Nike Zoom Freak. Cela permet de stabiliser le pied sur la semelle intérieure lors des mouvements latéraux rapides et des changements de direction.



La semelle extérieure

La semelle extérieure (située sur la partie la plus extérieure du dessous de la chaussure) contribue à fournir une adhérence multidirectionnelle et un équilibre maximum. Évitez de glisser lorsque vous changez de direction, pivotez ou sautez en vous procurant des semelles extérieures plates et larges avec des rainures et des crêtes dans le design. Vous trouverez également des particularités de la semelle extérieure sur des chaussures comme certaines des Nike Kyrie, dont le caoutchouc s'enroule le long de l'intérieur du pied pour vous offrir une adhérence optimale lorsque vous repoussez vos limites.