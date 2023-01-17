Les meilleurs vêtements de sport Nike pour fille
Guide d'achat
Des vêtements de sport haute performance aux articles ultra-chauds pour les jeux en extérieur, découvre les meilleures tenues de sport pour fille.
Les vêtements de sport Nike pour fille présentent des caractéristiques permettant aux jeunes athlètes ou fans de grands espaces de se sentir au mieux de leur forme. La technologie anti-transpirante empêche l'accumulation de la sueur. Le tissu respirant rafraîchit le corps pendant les parties intenses et les modèles vont avec tout, du terrain de jeu à la salle de classe.
Que tu cherches des shorts, des brassières de sport, des tee-shirts ou des sweats à capuche, découvre les meilleurs vêtements de sport Nike pour les filles de 7 à 15 ans.
Tee-shirts anti-transpirants Nike pour fille
Pour marquer des paniers ou jouer en cours de sport, les tee-shirts Nike ont une coupe décontractée qui n'entrave pas les mouvements. Beaucoup de tee-shirts présentent un tissu Nike Dri-FIT, qui favorise la fraîcheur au contact de la peau et évacue la transpiration.
Découvre des dizaines de modèles qui correspondent à son propre style. Certains affichent des motifs fun, d'autres le classique Swoosh. Choisis une coupe standard ou un tee-shirt court et ample, qui s'associe bien avec des leggings ou des pantalons taille haute et permet une meilleure circulation de l'air par temps chaud.
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Shorts de sport Nike pour fille
Qu'il s'agisse d'un tissu Fleece ample, d'une maille souple ou d'un cycliste extensible, Nike propose beaucoup d'options pour les shorts de sport.
Choisis parmi une variété de modèles et de longueurs, y compris des shorts de volley de 8 cm et des shorts de basketball allant jusqu'au genou. Quel que soit le modèle, ces shorts permettent de bouger en toute liberté sur le terrain ou au quotidien et offre un confort optimal.
Brassières de sport Nike pour fille
Si tu es à la recherche de sa première brassière de sport, il est préférable de privilégier le confort. Les brassières de sport de la collection Nike Indy présentent de fines bretelles et un tissu souple pour une sensation de légèreté. La gamme Nike Swoosh offre un maintien avec une tenue ajustée et des bretelles épaisses pour éliminer les points de pression.
La plupart de ces brassières de sport sont idéales pour l'athlétisme, car elles intègrent la technologie Nike Dri-FIT anti-transpirante. Elles sont disponibles en maintien léger ou normal, dans des tailles allant du XS au XL et avec des tailles élargies jusqu'à 105 cm.
Jupes et robes de sport Nike pour fille
Que tu recherches une jupe de tennis classique ou une robe de sport pour une tenue décontractée, tu trouveras une variété de modèles adaptés à toutes les activités.
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Certaines jupes de sport Nike intègrent un short extensible. Ou bien, associe une robe en polyester à la coupe décontractée de la gamme Nike Sportswear à un cycliste pour une protection optimale quelle que soit l'activité pratiquée.
Pulls chauds Nike pour fille
Les pulls ou les sweats à capuche confortables font partie des vêtements de sport indispensables pour fille. Les cols ras-du-cou en tissu Fleece sont un basique de la garde-robe pour un confort optimal tout au long de la journée. Les sweats à capuche Nike Therma-FIT sont idéaux pour les activités par temps frais, avec des matières qui régulent la température et des caractéristiques telles que les fentes latérales.
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Pour des vêtements prêts à affronter les éléments extérieurs, découvre la collection Nike All Conditions Gear (ACG), qui comprend des pulls en tissu Fleece Polartec ultra-doux et qui conserve la chaleur par temps frais tout en permettant à l'humidité de s'échapper.
Leggings Nike pour fille
Les leggings Nike offrent une tenue de compression pour minimiser les distractions, quel que soit le sport. La collection Nike Sportswear est suffisamment confortable pour les tenues d'école. Les leggings Nike Dri-FIT sont axés sur la performance et évacuent la transpiration pendant le jeu.
Des modèles qui s'adaptent à tous les styles, du noir uni aux imprimés tie-dye éclatants. Opte pour des leggings standards à porter tout au long de l'année ou des leggings isolants pour temps froid.
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Survêtements assortis Nike pour fille
Les ensembles de survêtements assortis Nike sont fonctionnels et fun. Tu trouveras des ensembles modernes avec des pantalons taille haute et des vestes courtes dans des couleurs vives ou des survêtements classiques noirs.
Rédaction : Hannah Singleton