Les meilleures jupes de randonnée disponibles en ce moment
Guide d'achat
Protection UV, poches, tissu anti-transpirant et déperlant… Une bonne jupe de randonnée doit allier style et fonctionnalité.
Décider de l'itinéraire, quoi emporter… Partir en randonnée, ça se prépare. Tu t'es peut-être déjà demandé comment t'habiller en cas de météo changeante ? Ou bien où ranger ton téléphone et d'autres objets indispensables ? Et si tu choisissais de porter une jupe de randonnée ? La jupe et sa cousine, la jupe-short, sont des vêtements de randonnée aussi stylés que fonctionnels. Tissu qui évacue l'humidité. Longueur ajustable. Poches astucieusement placées… Fais ton choix parmi notre sélection de jupes Nike pour la randonnée.
1. Jupe à zip Nike ACG « Smith Summit » pour femme
Le temps est parfois imprévisible. Mais avec cette jupe à zip pratique, tu seras prête à affronter toutes les conditions météo. Cette jupe de randonnée est fabriquée dans un tissu tissé déperlant et résistant avec protection UV. De quoi te protéger du soleil et de la pluie. La coupe s'adapte grâce au cordon élastique au niveau de l'ourlet. Et la taille élastique intégrée avec ceinture assure un confort parfait. Côté rangement, tu trouveras aussi de nombreuses poches et un mousqueton. Si le temps se réchauffe, il te suffit de dézipper entièrement le bas amovible de la jupe.
2. Jupe-short de running taille mi-haute 13 cm avec poches Nike Trail Repel pour femme
La jupe-short est top à tous points de vue : aussi confortable et pratique qu'un short, mais avec le look d'une jupe. Avec un short intégré extensible et un extérieur ample, ce modèle te laisse une liberté de mouvement totale. Tu veux enlever quelque chose ? Accroche ton t-shirt ou ton chapeau à la boucle pratique au niveau de la taille. La partie extérieure de la jupe est réalisée dans un tissu déperlant qui te garde au sec par temps humide. Et avec ses six poches, tu ne manques pas de solutions de rangement.
3. Jupe anti-UV Nike ACG « Snowgrass » pour femme
Tissu déperlant, résistant et anti-UV, nombreuses poches, longueur ajustable… La Snowgrass est la jupe de randonnée par excellence. La ceinture intégrée est pratique pour trouver le bon maintien. Le tissu extensible dans deux directions est confortable toute la journée. Avec deux poches à zip, deux poches cargo en mesh et un mousqueton triangulaire, tu as de quoi ranger tous tes indispensables. Si tu dois franchir une étendue d'eau, il te suffit de raccourcir le plus long pan de tissu amovible. Tu as besoin d'une couverture pour t'asseoir ? Détache-le complètement.
4. Jupe-short de training taille mi-haute Nike Dri-FIT Bliss pour femme
Cette jupe-short de training te suit partout, du matin au soir. Elle a tout d'une mini-jupe ordinaire, mais c'est en fait la jupe idéale pour la randonnée et bien d'autres activités. Reste au sec et dans le plus grand confort avec ce tissu doux et anti-transpirant, qui intègre la technologie Nike Dri-FIT. Profite d'un excellent maintien grâce à un sous-short ajusté et une large taille qui remonte au-dessus des hanches. Les poches coupées sont idéales pour ranger tes indispensables.
5. Jupe-short taille ultra-haute Dri-FIT Nike One pour femme
Cette jupe-short reste parfaitement en place sur n'importe quel sentier, mais aussi au quotidien. Le short cousu et la taille ultra-haute assurent un maintien parfait. Et avec la technologie anti-transpirante de la partie extérieure ultra-douce, tu restes à l'aise et au sec, même dans les conditions les plus difficiles. Tu n'as plus qu'à placer ton smartphone dans la grande poche et c'est parti !
6. Jupe-short taille haute avec poches Nike Pro Dri-FIT 8 cm pour femme
Dotée de nombreuses poches, cette jupe-short intègre la même technologie anti-transpirante, le même short intérieur et la même taille confortable que la jupe-short taille ultra-haute Dri-FIT Nike One pour femme. En prime, cette jupe-short intègre des poches supplémentaires et affiche un imprimé Nike Pro stylé sur les empiècements extérieurs en mesh.
7. Robe Dri-FIT Nike One pour femme
Qui a dit qu'on ne pouvait pas porter une robe sans manches pour faire de la randonnée ? Cette robe respectueuse de l'environnement facilite la préparation pour partir en randonnée. Confectionnée dans un tissu côtelé doux d'épaisseur moyenne, cette robe extensible sèche rapidement. Avec son short intégré et sa poche côté gauche, elle offre les avantages d'une jupe-short sans les inconvénients de la taille.
8. Jupe de golf longue Nike Dri-FIT Advantage pour femme
Si tu cherches une coupe un peu plus couvrante, cette jupe longue de golf est pratique à tous les niveaux. Elle te suivra facilement sur le parcours, sur les sentiers et au quotidien. Grâce au tissu Dri-FIT léger et anti-transpirant, tu restes au sec quoi qu'il arrive. Et le sous-short extensible, plus long, apporte un meilleur maintien. Avec ses nombreuses poches, tu gardes tes affaires à portée de main partout où tu vas.
Rédaction : Erica Brooke Gordon