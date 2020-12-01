Manger des pommes de terre pour améliorer vos performances

D'autres études récentes défendent que la pomme de terre blanche est une bonne source de protéines, en particulier pour les athlètes féminines. Cette affirmation est vraie à plusieurs égards, d'autant qu'il s'agit d'un légume.



Mais selon Molly Kimball, avec seulement 8 grammes de protéines pour un gros tubercule, la pomme de terre n'est pas une source d'approvisionnement adaptée si on la compare à d'autres aliments complets, tels que les légumineuses ou les protéines animales maigres. Elle est avant tout une source de glucides dont l'atout supplémentaire est d'afficher une bonne teneur en protéines, de la même manière que le beurre de cacahuète est une source de lipides avec un bonus en protéines.



L'étude d'Amadeo Salvador a également montré que les athlètes présentaient une légère augmentation de troubles digestifs après avoir consommé des pommes de terre plutôt que du gel énergétique ou simplement de l'eau. « Comme pour tout nouvel aliment, assurez-vous de tester les diverses façons de cuisiner la pomme de terre et de voir ce qui fonctionne le mieux pour votre corps quand vous en mangez, notamment si vous avez l'intention d'en consommer pendant un jour de course », souligne Amadeo Salvador.



Même si la patate douce a un nom qui sonne mieux et paraît plus raffiné, la bonne vieille patate, consommée correctement, est elle aussi géniale.