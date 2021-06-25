Le jeu impose le respect : Mio Asakawa et Masami Hosono

Mio : Comment fais-tu pour exercer ton processus de création de coiffures ?



Masami : Je m'exerce en restant ouverte aux nouvelles cultures et en développant mes connaissances afin de réaliser des coupes de cheveux qui vont à mes clients. Mon travail n'est pas de reproduire à l'identique les photos que mes clients m'apportent. Je crée des styles uniques en observant tous les aspects qui caractérisent la personne. Pour accomplir cela, je dois sans cesse m'exercer. Lorsque le client n'a pas une idée précise de ce qu'il souhaite, je pense alors à la musique qu'il aime ou au style de travail qu'il fait. Si je n'avais pas ces connaissances artistiques et musicales fondamentales, je serais incapable de visualiser un look pour eux, même s'ils venaient avec leurs propres inspirations. Par exemple, même si on se limite au rock'n'roll, il y a tellement de courants différents… Si le client adore la punk New Wave londonienne des années 70, je dois absolument connaître ce style spécifique pour faire mon travail. Je suis toujours ouverte à de nouvelles formes d'art et de culture. Quand je collabore avec mes clients, je veux qu'ils le sentent, qu'ils sachent que je les comprends.



Mio : Sur Instagram, tu partages activement ce qui se passe dans la communauté LGBTQ new-yorkaise avec tes followers japonais. Penses-tu que cette démarche fait partie de ton processus créatif ?



Masami : Oui, je le pense sincèrement. À mon arrivée à New York, quand j'ai vu la diversité qu'abritait la ville, j'ai ressenti un énorme soulagement, j'ai eu l'impression que j'étais sauvée. Le Japon est un pays conservateur, et la vie n'y est pas facile pour les personnes de la communauté LGBTQ. Nombre d'entre eux cachent leur sexualité, et certaines personnes font preuve de préjugés inconscients à travers des remarques anodines qui sont discriminantes. En partageant mon expérience positive à New York, je souhaite montrer qu'il n'y a rien de mal à être une personne LGBTQ.



Au fait, qu'est-ce qui t'a décidée à te mettre au skateboard ? Les gens trouvent généralement que c'est plutôt un truc de mecs…



Mio : Ça faisait un moment que je m'intéressais au skateboard, mais j'avais l'impression que ce n'était pas un sport de fille. Lorsque j'ai vu que des filles postaient des vidéos d'elles en train de faire du skate sur Instagram, je les ai contactées en DM et elles m'ont emmenée au skatepark. Je n'envisage plus du tout le skate dans une perspective genrée, mais je souhaite toujours que la société réalise que les filles aussi peuvent faire du skateboard. C'est pour ça que je poste mes vidéos sur Instagram, pas seulement de moi, mais aussi des autres filles avec lesquelles je skate. Ainsi, les gens peuvent voir que nous sommes nombreuses à pratiquer ce sport. Ça fait presque un an et demi que j'ai commencé. Les skateuses entretiennent des liens forts, tout le monde est l'amie d'une amie.