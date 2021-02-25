La stratégie mentale de la star de la NBA Jrue Holiday

Vivre pleinement l'instant est une expérience puissante, mais parfois, il faut savoir anticiper. Cet exercice d'équilibrisme a permis à Jrue Holiday, meneur/arrière des Bucks de Milwaukee et joueur NBA All-Star, de devenir l'un des meilleurs défenseurs de basketball. Il observe attentivement ses adversaires avant leur rencontre pour lire dans leurs pensées le moment venu et anticiper leur tactique pour les obliger à repenser et réajuster leur prochain mouvement. Dans cet épisode de « Trained », le défenseur de génie se livre à Ryan Flaherty, Senior Director of Performance chez Nike, sur les stratégies qu'il adopte pour réussir, tant sur le terrain qu'en tant que père. Il explique comment il transforme les défaites en source de motivation et comment il prend le temps de s'éloigner des terrains pour entretenir sa passion. Il parle également de ce qui le pousse à croire que la famille et la foi peuvent aider à prendre du recul lorsqu'on est mené au score.